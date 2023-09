Desde hace ya 23 días, Ezequiel Guazzora —periodista y ex precandidato a diputado provincial por el partido Principios y Valores— se encuentra con paradero desconocido. Ocurre que lo busca la Justicia nacional y se encuentra prófugo luego de que se conociera que sobre él recae una seria acusación de corrupción de menores. En el marco de este caso, Viviana Caminos —presidenta de la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT Argentina)— brindó detalles sobre cómo se originó la denuncia por la que el hombre es señalado de corromper a una menor.

El pedido de captura que recae sobre Guazzora se enmarca en el Artículo 145 del Código Penal (corrupción de menores) y fue solicitado por Santiago Bignone, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 54. Todo comenzó con una denuncia presentada por la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT Argentina) ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Allí, tal como adelantó Infobae la última semana, se menciona a Guazzora en el marco de la “presunta explotación” de una menor de 16 años por parte de la madre de la chica, con domicilio en la localidad bonaerense de Longchamps.

“Creo que fue a principios de junio cuando recibimos el llamado de una persona: una señora que vino referida por otra persona”, comentó en el inicio de su relato Viviana Caminos. A continuación, la presidenta de la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT Argentina) detalló: “Esta persona, entonces, nos relata que la hija era amiga de una jovencita que estaba internada en un neuropsiquiátrico de la zona sur de la provincia de Buenos Aires. También nos comenta que está muy preocupado porque la hija le cuenta que su amiga le dice que está siendo explotada sexualmente por su madre”.

Entonces, Caminos detalló cómo actuó la hija de la persona denunciante para conseguir las pruebas antes de la denuncia. “Como prueba, para que le crea que esto es cierto —continuó en diálogo con el canal TN—, lo que hizo la nena fue tomar unas capturas de pantalla del teléfono celular de la madre de la amiga. En el aparato había conversaciones con una persona que nosotros en su momento no identificamos quién era porque la verdad que no miro mucha televisión, entonces no conocía quién era Ezequiel Guazzora”.

“Nos pareció terrible lo que estamos leyendo y la situación: la posibilidad de que una niña esté siendo explotada sexualmente por su propia madre. Entonces, hicimos lo que se hace siempre en estos casos, que es elaborar un informe acompañado por pruebas y remitirnos a la PROTEX, que generalmente hace la investigación preliminar. Entonces, en el caso de que existan suficientes pruebas como para meritar derivarlo a una fiscalía especializada, lo hace la PROTEX generalmente acompañando la investigación”, agregó Caminos.

La organización presentó capturas de pantalla de conversaciones que el sospechoso mantenía con una mujer de 44 años. Los mensajes enviados desde una cuenta de Instagram, a los que tuvo acceso este medio, son parte del expediente y dan cuenta de la intención del periodista de pagarle a esta persona por tener relaciones sexuales con su hija, menor de edad. En el intercambio, la implicada le aporta su número de CBU que, según pudo confirmar este medio, está a su nombre.

“Todos esos chats que hemos recibido, seguramente eran ciertos porque imagino que debe haber habido una investigación judicial. Había teléfonos, tanto de la madre como de la persona con la que estaba entablando una conversación realmente aberrante que daba asco, con una persona de sexo maculino”, enfatizó la titular de la RATT Argentina.

El pedido de captura que recae sobre Guazzora se debía ejecutar durante las últimas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) pero no pudo efectivizarse porque el periodista no se presentó a votar aquel 13 de agosto. Desde entonces, lleva 23 días prófugo.

En relación a esa situación, Caminos comentó: “Hoy me dijeron que aparentemente lo que sucedió fue que sin querer, una de las personas que lo estaba esperando para detenerlo le comenta a un fiscal de la mesa que lo informara cuando apareciera Guazzora, pero el fiscal lo que hizo fue avisarle a Guazzora”.

En la charla registrada en capturas de celular, de alto contenido sexual, el ahora prófugo hace referencia a su intención de abusar de la adolescente. “La voy a violar para vos”, le dice a la mujer en referencia a su hija. “Me la hubieras dejado c... cuando tenía 8 añitos”, indica.

Luego, el usuario —que no sería otro que Guazzora— ofrece: “¿Si le muestro la platita se entrega? 50 mil a cada una, 100 mil querés?”. “Videos y mucha platita, gringa. Tapándole la cara”, insiste. En la conversación, además, aparecen referencias a otras víctimas. “¿Nenitas de cuánto conseguís? ¿Hay que darle la plata a la madre?”, dice el periodista buscado.

En un momento, la mujer le recrimina: “Eze, no me vas a dejar de garpe, me diste tu palabra”. “Nunca te fallé, ¿ok?”, responde en otro tramo de la conversación Guazzora. Aparentemente, de esta manera, la implicada le reclama el dinero prometido por el intercambio.