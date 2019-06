El rancho en el que vivía la nena, junto a su familia.

El pasado 3 de abril, la noticia conmocionó a los sanjuaninos. Una nena de sólo 11 años de edad fue sometida a un aborto luego de quedar embarazada fruto de una violación. La menor había sido sometida por largos meses a tratos violentos y abusos reiterados por parte de quien debía cuidarla: su padrastro.

Fue la primera vez en la provincia que una víctima de violación de tan corta edad fue sometida a la interrupción legal de un embarazo no deseado, ocurrido en un rancho de Rawson donde vivía, junto a su madre y una hermana menor.

A casi tres meses, la pequeña intenta recuperar su vida. Se la ve mejor, sonríe y ya no se queda en un rincón. Ya no quiere que la llamen por su primer nombre, sino por el segundo "porque van a decir que soy la hija violada de mi padrastro". "Quiero que se quede preso para siempre hasta que se haga viejo y que no vuelva a ver a mi hermana", dijo la pequeña a su entorno.

Durante dos años, la niña fue víctima de manoseos a los 9 años, violaciones sistemáticas a partir de los 10 hasta que tuvo 11 y quedó embarazada. El caso se denunció el 28 de marzo, cuando una docente sospechó y la llevó a un centro sanitario. Ese día la niña admitió que su padrastro la violaba y su mamá no lo sabía.

El sujeto está preso y la mujer fue liberada en las últimas horas.