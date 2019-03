Con miedo. Susana, la dueña del almacén donde ocurrió el ataque al cobrador, dijo que vive con temor porque “es una zona peligrosa”.

A plena luz del día, dos delincuentes armados asaltaron a un cobrador colombiano en el interior de un almacén de Capital y le robaron documentación valiosa y unos $15.000, según allegados a la víctima.



Si bien a la almacenera no le alcanzaron a llevar nada, vivió un verdadero calvario cuando los dos sujetos con los cascos puestos entraron a su negocio, ubicado en la Villa Carolina, en Trinidad, a eso de las 11.40 del pasado jueves.



“Cuando entraron y lo agarraron de atrás yo creía que era un chiste. Pero uno sacó un arma, me apuntó y me dijo que me quedara callada”, contó Susana (70).



Los asaltantes revisaron al cobrador (no identificado, trabaja para un prestamista), le sacaron todo lo que tenía en los bolsillos y también le robaron su mochila, donde además del dinero tenía, por ejemplo, su pasaporte. “Hijo de p.., dónde tenés más plata”, le decían mientras era saqueado. Según Susana, después estrellaron el celular de la víctima contra el piso y le tiraron las llaves de su moto a una casa vecina, para que no tuviera forma de perseguirlos.



En la Policía suponen que no se trató de un asalto al voleo, sino que lo andaban siguiendo. “Quedás con miedo, esta es una zona peligrosa”, cerró la señora.