Enzo ‘Luqueti’ Torres (22) había admitido su autoría en el violento intento de robo, porque la víctima lo conocía y no dudó en señalarlo como autor de los tres balazos en su cuerpo.



El juez Raúl José Iglesias (Sala I, Cámara Penal) condenó a 7 años de cárcel a Enzo Lucas Torres (22) por herir de tres tiros a un joven al que quiso robarle un celular en Chimbas, en complicidad con otro sujeto aún no localizado, dijeron fuentes judiciales. Torres había aceptado su responsabilidad en un juicio abreviado que acordó con la fiscal Marcela Torres y su defensora María Noriega. No le quedó otra salida porque la víctima, Mariano Castro, lo conocía y no dudó en decir que había sido ‘Luqueti’ Torres el autor de los disparos que recibió bajo la tetilla izquierda, en el cuello y el hombro del mismo costado.



Todo pasó minutos antes de las 6 del 1 de julio de 2017 en un baldío frente a la casa de un amigo de Castro en el barrio Prado, Chimbas, donde se festejaba un cumpleaños. Castro salió a orinar con su celular en la mano cuando fue atacado, pero se resistió y entonces Torres lo baleó con un ‘matagatos’ (arma de calibre inferior al 22), dijeron fuentes judiciales. El juez calificó el hecho como tentativa de robo doblemente agravado: por el uso de un arma de fuego y por poner en peligro la vida de la víctima. Y portación de arma.