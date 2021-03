Un juez condenó ayer en Jáchal a un exagente de Policía a 3 años de prisión en suspenso (sin encierro) y a 7 de inhabilitación para conducir vehículos, por considerarlo culpable de atropellar y matar en su auto, ebrio y a alta velocidad, a un anciano que cruzaba la calle en bicicleta para ir al hospital a ver a su esposa internada. La mujer pareció presentir el fatal desenlace porque un día después, falleció.

El exagente condenado es Miguel Saavedra (29). Y el juez subrogante Ricardo Orellano lo consideró culpable de un homicidio culposo doblemente agravado: por conducir a elevada velocidad y por hacerlo en estado de ebriedad, pues un examen reveló que tenía 1,49 gramos de alcohol por litro de sangre, el triple de lo permitido por ley.

El fiscal pedía 3 años y 9 meses de encierro efectivo. La defensa pedirá revisar el fallo.

Todo pasó alrededor de las 7 del miércoles 6 de marzo de 2019 en avenida 25 de Mayo en inmediaciones del cruce con General Paz, frente al hospital San Roque. En ese centro de salud estaba internada desde hacía un par de meses Juana Rosa Hernández (81), por una fractura de cadera y un virus intrahospitalario que contrajo durante su internación, contaron sus familiares.

Como todos los días, quien fuera su marido por 51 años y padre de sus cinco hijos, Agustín Cruz Luna (82) pretendía llegar en bicicleta para visitarla. Pero aquella mañana no pudo, porque Saavedra al mando de un Chevrolet Aveo en el que viajaba con otras tres personas, lo embistió y no le dejó escapatoria. Saavedra no huyó y asistió al anciano, pero nada se pudo hacer por su vida. Al día siguiente y sin que nadie le dijera qué suerte había corrido su marido, la mujer dejó de existir en el hospital.

Ayer, en sus alegatos, el defensor del expolicía, César Jofré, destacó esa actitud de colaboración de su cliente, para quien pidió la absolución o en todo caso una pena sin encierro, pues entendió que la 25 de Mayo es una "semiautopista" con doble mano y que por ese motivo la víctima no tenía prioridad de paso.

El fiscal Sohar Aballay, en cambio, alegó que la víctima tenía prioridad de paso y el exagente vulneró ese derecho, además de conducir de manera muy imprudente. Por eso pidió para él un castigo de 3 años y 9 meses de prisión efectiva. Saavedra estuvo 8 meses detenido. Ahora su defensa, intentará revertir el fallo ante un tribunal superior.