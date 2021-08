El policía José Ángelo Córdoba Oro fue encontrado culpable por violar a su ex pareja en marzo de 2020 en el departamento San Martín y cumplirá 6 años de prisión efectiva en el Penal de Chimbas. Durante el juicio se acreditó que la denunciante y el imputado contrajeron matrimonio en 2014 hasta 2019 cuando terminó la relación, fruto de la cual tienen dos hijas.

También que durante toda la relación primó un clima de violencia constante, tiempo durante el cual se advirtió violencia física, verbal y psicológica.

Por la violencia de Córdoba, pesaba sobre él una prohibición de acercamiento a su ex pareja, la cual no respetó en marzo del año pasado cuando ingresó por la fuerza a la casa donde vive la denunciante junto a las dos hijas que tienen en común y la violó salvajemente en el dormitorio.

A las tres de la mañana del día de la agresión sexual, Córdoba la tomó por atrás sujetándola de los brazos, la llevó por la fuerza hacia una de las habitaciones de la vivienda, mientras le decía “dale, si vos querés”, insinuándole tener relaciones sexuales. Luego la sentó en la cama le sacó la vestimenta interior, mientras la denunciante hacía fuerza para que no se la sacara. Pero Córdoba logró sacarle la bombacha y empezó a penetrarla vaginalmente, mientras la victima forcejeaba con el ahora condenado.

En esas circunstancias, oponiéndose a la conducta de Córdoba, y mientras la denunciante le suplicaba que la dejara, ya que Córdoba se estaba sobre la denunciante, ésta lo mordió en el brazo derecho. Es allí que el imputado la tomó del pelo fuertemente y le dijo “no seas tonta, no te hagas”, mientras ella lloraba, posteriormente la dio vuelta de manera brusca y la puso a la denunciante boca abajo, Córdoba con sus piernas le abrió las de ella y con sus manos le sostuvo sus brazos y la accedió carnalmente por el ano hasta eyacular.

La denunciante insistió a viva voz para que la dejara, pero Córdoba no paró hasta que eyaculó adentro de ella. Luego, se subió los pantalones como si no hubiera pasado nada, y le dijo “¿Querés que me lleve a las niñas? que exagerada que sos".-

Por todo lo enunciado anteriormente, el sujeto fue condenado por abuso sexual con acceso carnal y cumplirá 6 años de prisión efectiva.