El juez de Flagrancia Ricardo Grossi Graffigna condenó a los policías que fingieron un operativo policial para sustraerle 88 mil pesos a un comerciante jachallero.

El magistrado dio 6 años de prisión para el sargento retirado Alfredo Ricardo "Fortachón" González (63) y para el perforista Raúl Ernesto Gelves (35). Ambos están acusados del delito de extorsión.

Además, se castigó con 7 años y 6 meses al oficial principal en actividad que llegó uniformado al falso procedimiento, José Luis Morán (47). A este último le sumaron el delito de tenencia ilegal de dos armas de guerra (una pistola 9 mm) de uso civil (un revólver calibre 22) que guardaba en un armario del Comando Urbano, donde cumplía funciones.

El caso

Todo ocurrió el mediodía del 8 de diciembre pasado, cuando los tres acusados llegaron allí en una Ford Ranger. Según Zárate (propietario de la distribuidora) y dos empleados, González llegó y le dijo que era "juez" y llegaba a allanar y detenerlo. Gelves -explicó- fingió ser "funcionario de toxicomanía" y Morán se bajó de la camioneta con su uniforme azul puesto para, justamente, tratar de que pareciera verídica la teatralización.

"Me dijeron que llevaban 3 meses siguiéndome, que me habían visto comprando churros (cigarrillos de marihuana) en la Villa Observatorio (Chimbas) y que me habían sacado fotos. Y que tenía una causa y que me la iban a borrar", contó el comerciante, quien aseguró que efectivamente el día anterior al hecho había ido a ese lugar a comprar estupefacientes. Dijo que eso lo "asustó mucho" y por eso, aunque en el fondo dudaba, les entregó $88.000 de los $100.000 que le pidieron para no llevárselo detenido. Para Fiscalía, existió una "intimidación engañosa". En su alegato, adujeron que Zárate nunca ofreció voluntariamente el dinero, sino que lo obligaron a que lo entregara con las amenazas.