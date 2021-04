La Policía de San Luis encontró este viernes el cadáver de un hombre y horas después se cnfirmó que se trata de Alejandro Ochoa, un trabajador rural de 35 años que desapareció el sábado en la localidad de Cortaderas y cuyos familiares denunciaron que fue secuestrado, incluso un testigo aseguró que vio cómo lo golpearon y se lo llevaron en un vehículo.

Desde la policía provincial precisaron que el hallazgo del cuerpo sin vida se produjo durante el mediodía de hoy en un descampado del paraje El Adobe, a unos 2 kilómetros del centro de Cortaderas. El lugar está ubicado a unos 150 metros al oeste de la ruta 1 y a la altura del kilómetro 17. Los oficiales lo detectaron en medio de los rastrillajes para localizar a Ochoa.

Del operativo participaron efectivos de los departamentos de Canes (Dirección General de Unidades Especiales) y de Homicidios (Dirección General de Investigaciones), de la Dirección General de Operaciones, de la Unidad Regional Tres y de la Policía Científica (Dirección General de Coordinación Judicial).

En el caso interviene el juzgado penal de la tercera circunscripción judicial, a cargo de la doctora Patricia Besso, quien se dirigió hasta el lugar al igual que lo hicieron familiares de Ochoa para identificar el cadáver.

Fuentes judiciales informaron que todo comenzó el sábado pasado cuando la hermana de Ochoa denunció el presunto secuestro en la subcomisaría N°22 de Cortaderas. En un primer momento, Besso calificó la causa como averiguación de paradero, pero luego la modificó de manera preventiva y pasó a ser una averiguación de privación ilegitima de la libertad.

Un testigo aseguró que al productor rural lo golpearon y se lo llevaron en un vehículo

Según la denuncia, Ochoa fue visto por última vez por el único testigo que declaró en la causa: un amigo de él. En su testimonio, el hombre contó que observó el momento cuando Ochoa fue capturado cerca de las 18.30 en las inmediaciones de su casa por dos personas encapuchadas armadas que se lo llevaron en un auto luego de golpearlo.

A partir de allí, la jueza Besso ordenó una serie de medidas para dar con Ochoa. Cientos de efectivos policiales rastrillaron la zona con ayuda de perros rastreadores y también un grupo de buzos tácticos inspeccionó los espejos de agua en el Dique Piscu Yaco. Por otro lado, se relevaron cámaras y filmaciones que pudieran haber registrado lo sucedido o al menos ofrecer alguna pista.

En paralelo, Besso requirió una serie de peritajes a los celulares de Ochoa y del principal testigo del hecho. El informe fue remitido al personal policial a cargo de la instrucción para el análisis. Además, la magistrada ordenó que se conforme un perfil psicológico de la víctima.

Durante el operativo de búsqueda hubo un hallazgo que llamó la atención: en un campo aledaño a la zona donde vive Ochoa se encontró una importante cantidad de plantas de marihuana y se investiga si ello puede guardar relación con la desaparición, aunque por el momento no hay elementos concretos que corroboren esa hipótesis, según informaron.

En medio de la angustia e incertidumbre, familiares y amigos de Ochoa se manifestaron a diario con cortes sobre la ruta 1 de ese corredor norteño, un lugar ubicado a 190 kilómetros al norte de la capital de San Luis, rodeado de cabañas turísticas y que registra un tráfico inusual debido al movimiento por Semana Santa.

“Yo lo único que pido es que mi hijo aparezca, aunque sea que aparezca lejos, que me lo dejen, que me lo larguen, que lo vea algún vecino”, dijo la madre de Ochoa a la prensa local. “Mi hijo es una persona buenísima. No tiene problema con nadie: si le pedían algo se lo daba. Él no tenía ningún capital. Únicamente criaba gallinitas, pavos, conejitos para poder mantenerse hasta conseguir trabajo, porque es ayudante de albañil”, expresó.