¿Falla eléctrica? Una de las hipótesis que se barajaba anoche sobre el origen del fuego en la casa de Guido Iribarren, era un posible cortocircuito, indicaron voceros del caso.



Eran como las siete de la tarde, la vecina lo recordó con precisión, porque a esa hora siempre sale a sacar la basura. Entonces vio en la calle algo como tierra, pero no le dio importancia. Minutos después se sorprendía amargamente: no era polvo, era el humo que salía de la casa del reconocido "Poeta de las Diagonales", su vecino Guido Delfor Iribarren (81 años), quien había perdido la vida en medio de la humareda tóxica y las llamas que llegaron hasta la cama de la habitación donde lo hallaron, completamente quemado. La novedad conmocionó no sólo al vecindario próximo a la casa de ese hombre de la cultura (ver El reconocido...) que vivía con dos hijas en Bernardo O"Higgins metros al Este del cruce con Caseros, en Trinidad, Capital, dijeron sus vecinos y fuentes policiales.

El fuego fue sofocado por una dotación de Bomberos que llegó enseguida. Una primera mirada a la vivienda les permitió estimar que el incendio se había iniciado en la habitación donde estaba la víctima, y luego alcanzó a expandirse (básicamente con calor y hollín) a otra habitación y la cocina comedor, dijeron fuentes policiales.

El caso provocó la llegada del juez de Instrucción Benedicto Correa y del secretario del Segundo Juzgado Correccional, Francisco Nicolía, pues en principio no se sabía si se trataba o no de un hecho accidental. Sin embargo, el trabajo inicial de los bomberos que dirige el comisario Raúl Castro, de un médico legista y los peritos de Criminalística fue clave para empezar a pensar en un accidente, y por eso anoche la causa estaba radicada en la Justicia Correccional y la Seccional 3ra. al mando del comisario Erik Zeballos.

¿Por qué un accidente? Los ingresos de la casa no habían sido violentados y el cuerpo de la víctima, a simple vista, no presentaba lesiones de algún ataque, indicaron.

De todos modos anoche no estaba clara la causa del fuego, aunque todo indicaba que parecía provenir de una falla eléctrica, a lo mejor en una estufa tipo radiador (en general suelen usar aceite en su interior) con la que el hombre solía calefaccionar su dormitorio.

Por eso para hoy, Bomberos realizará una revisión mucho más detallada de la escena del siniestro. El resultado de la autopsia también será clave para confirmar si se trató o no de un accidente.

El reconocido "Poeta de las diagonales"



Gamelero desde niño, cosechador de manzanas, empleado público en Vialidad provincial, pero sobre todo hombre de cultura: empedernido lector y escritor con principal relieve en la poesía, al punto de ser bautizado y alcanzar fama como "El Poeta de las Diagonales", en honor a su Caucete natal. También hombre ligado a los medios de comunicación, con inicios en el antiguo diario Tribuna o las radios más emblemáticas de la provincia, como Colón, donde cumplió roles como locutor, productor y conductor de programas, el más conocido y con mayor trayectoria fue "El Rostro de mi País", que llevaba más de media década al aire y se difundía por la radio "Estación Claridad". Tan reconocido fue que hasta fue laureado con un premio "Santa Clara". Viudo desde joven, padre de dos mujeres con las que vivía y un hijo, Guido Delfor Iribarren era un ícono de la cultura local. Murió a los 81 años.