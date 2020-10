El crimen del jubilado Carlos Luis Arena (75) tiene un nuevo detenido: un vecino de la "viuda negra" que fue señalado por un testigo que declaró que lo vio junto a la mujer trasladando "algo tapado" en una carretela la noche anterior al hallazgo del cuerpo, dijeron fuentes policiales.

El sujeto se llama Rafael Álvarez (39), alias "Lito". Es amigo y vecino de Irma del Rosario Calívar (37), también detenida, al igual que su pareja, Marcos Bustos.

Álvarez entró en el radar de los investigadores de la sección Homicidios luego de que un testigo declarara que lo vio junto a Calívar en la noche del 19 de septiembre pasado. Aseguró que ambos se trasladaban en una carretela y que llevaban un bulto, y los pesquisas sospechan que era el cadáver del anciano, que fue hallado a eso de las 9.30 del día siguiente en un descampado situado detrás del Barrio Los Tamarindos, en Chimbas.

Complicada. Una cámara de seguridad captó a Irma del Rosario Calívar saliendo del banco junto a la víctima. La "viuda negra" ya tiene antecedentes.

Los investigadores coincidieron en que la que más complicada está es Calívar, que tiene varios antecedentes por actuar como "viuda negra". Una cámara de seguridad captó a la mujer saliendo junto a Arena de la sucursal de calle Las Heras del Banco San Juan en la mañana del 16 de septiembre, día en el que el jubilado desapareció. La pesquisa arrojó que luego se tomaron un colectivo hasta la zona de Tucumán y Libertador, en pleno centro. Y que al rato se subieron a otro micro que los llevó a Chimbas. Según fuentes del caso, la sospecha es que la mujer en algún momento sedó al anciano para sacarle los $17.000 que había cobrado (investigan si estuvieron en alguna confitería).

La autopsia determinó que el cuerpo de Arena no presentaba signos de violencia interna ni externa, es decir, no sufrió un ataque a golpes o con algún objeto, como un cuchillo o un balazo. Además, el hecho de que le faltara parte de una mano y una oreja se la atribuyeron a algún perro u otro animal. Los pesquisas aguardan por los resultados de un complejo análisis que le practicaron al cadáver y que determinará si Arena murió producto de una intoxicación con alguna droga o sedante. Otro punto que buscan esclarecer los investigadores es en qué lugar falleció el jubilado. La hipótesis principal indica que el cuerpo fue plantado en el descampado donde apareció, ya que estaba en avanzado estado de descomposición y los vecinos indicaron que en las horas anteriores al hallazgo no habían visto nada, explicaron los voceros.