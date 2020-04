María Ester Almeida daba vueltas en su cama. Algo parecía habérsele metido en el cuerpo y no la dejaba dormir. La explicación le llegó en plena madrugada, cuando la llamaron para decirle que su hija Patricia Garramuño (48) había sido acuchillada por su pareja, el jubilado Juan José Pelayes (67) y estaba muy grave en el hospital Rawson porque había perdido mucha sangre. Cuando María Ester llegó a la casa de la víctima en la calle Reconquista, en Rivadavia, las cosas se le presentaron mucho más dramáticas. Halló sangre por todos lados y a sus tres nietas (de 18, 10 y 8 años) envueltas en llanto. "Yo estaba en el fondo con mi novio y cuando entré a preguntarle por qué mi mamá estaba tirada en el piso, llena de sangre, él estaba sentado en la cama, fumando tranquilo. Me dijo: "ella me quiso agredir y yo lo único que hice fue defenderme", pero es mentira, no estaba lastimado, no tenía nada", dijo Milagros, la hija mayor de la mujer.

El estallido violento de Pelayes era algo que esperaba María Ester. "Él ya estuvo preso porque había agredido a su esposa y no podía acercársele. Yo vi cómo maltrataba a mi hija, cómo le decía estúpida y se hacía el sabelotodo, cómo la celaba y no la dejaba salir a ningún lado. Le dije a mi hija que lo dejara porque no iba a terminar bien, pero ella no hacía caso, le tenía mucho miedo", dijo la mujer, entre lágrimas.

Todo pasó alrededor de las 4 de ayer y fue el epílogo casi trágico de una relación que había comenzado casi 2 años atrás, aunque hacía menos de un mes que convivían juntos en la casa de Patricia.

Según la familia, el miércoles habían tenido una discusión. Y otra más ayer, un rato antes de que Patricia terminara al borde de la muerte. Fue un momento muy violento porque la mujer, ya herida, despertó a su hija menor para pedir ayuda. Pelayes habría perseguido a la nena para impedirlo.

"Yo lo vi como muy tranquilo y también me dijo que sólo se había defendido pero eso no es cierto, Patricia no podría haber hecho algo así. Cuando lo vi tenía la remera manchada como si se hubiera limpiado las manos con sangre", dijo Andrés, un cuñado de la víctima que vive al lado y llegó en auxilio apenas escuchó los gritos de sus sobrinas.

"Era un tipo complicado, con decir que no dejaba salir a nadie de la casa y a mi cuñada la celaba con todo el mundo", precisó Andrés.

Pelayes tenía un corte en una mano y ayer estaba fuera de peligro, preso por tentativa de homicidio agravado.