Cuatro personas fallecieron por la aparente ingesta de cocaína adulterada y más de diez permanecían internadas e intoxicadas por la misma causa en hospitales de los partidos bonaerenses de Hurlingham, Tres de Febrero y San Martín, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.



Por el caso, ya intervienen dos fiscalías especializadas en Drogas Ilícitas, una del departamento Judicial Morón y la otra de San Martín, investigando como posible origen de la droga el asentamiento llamado "Puerta 8", ubicado en Tres de Febrero.



La primera intervención policial se dio entre anoche y esta madrugada en el Hospital San Bernardino de Hurlingham tras el ingreso de 11 personas -todas domiciliadas en ese partido del oeste del conurbano- con un cuadro de intoxicación por ingesta de cocaína.



Cuatro hombres, tres de ellos de 33, 36 y 45 años y un cuarto de edad no informada, llegaron fallecidos, según el reporte policial.



En tanto, otros siete pacientes -seis de ellos hombres de entre 31 y 41 años y la restante una mujer de 44-, permanecían internados en el mismo hospital.



Las fuentes indicaron otros tres hombres de 35, 40 y 41 años se encontraban intubados y en estado reservado en la Unidad de Pronta Atención (UPA) 9 del barrio Mitre de Villa Tesei, también en el partido de Hurlingham.



Por todos estos casos, se le dio intervención judicial a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 especializada en Drogas ilícitas de Morón, a cargo de los fiscales Antonio Ferreras y Ernesto Lovillo, que iniciaron un expediente por averiguación causales de muerte y ordenaron las autopsias correspondientes.



Uno de los intoxicados llegó a contarle a la policía que la droga que había ingerido la había comprado en las inmediaciones del barrio de emergencia "Puerta 8" en Tres de Febrero y se le secuestró un envoltorio con la sustancia en cuestión, que ahora será analizada en laboratorio, junto a otra dosis de la droga que se le secuestró a uno de los pacientes de la UPA 9, envuelta en un billete de 20 pesos.



Fuentes judiciales indicaron a Télam que en paralelo a la causa de Morón, la UFI 16 de San Martín, también temática de Drogas Ilícita y a cargo del fiscal Germán Martínez, inició otra causa por otros intoxicados que llegaron en las últimas horas con el mismo cuadro a los hospitales Bocalandro de Tres de Febrero y Eva Perón (ex Castex) de San Martín.



"Todavía no tenemos el número exacto de pacientes. Estamos relevando todos los hospitales de la zona para centralizar todos los casos y tomar las medidas urgentes para identificar el origen de la droga, sacarla de circulación y alertar y evitar más casos", dijo a Télam un vocero judicial de los tribunales de San Martín.