Una chica de San Juan denunció públicamente que fue estafada cuando quiso comprar por Internet un celular marca iPhone. Según trascendió, le sacaron $45.000.

A través de su cuenta de Facebook, Dana Ríos contó su mala experiencia. "Hola, quería contarles lo que nos pasó a mi novio y a mi por confiados. Hace unos dias me contacte con una página que hacia promociones de telefonos iPhone 2x1, con el nombre de TIENDA-ELCTRONICAPIUARG. Nos pasaron los precios y las formas de pagos (pago fácil y transferencia), hicimos dos transferencias; la primera el dia viernes y la segunda el dia sábado de una suma de dinero importante. Debiamos realizar el procedimiento con los datos del "vendedor"", comenzó su posteo.

Luego expuso los datos de la cuenta y siguió: "El ultimo mjs que tuve con esa persona fue a las 20hs aproximadamente, del dia sabado. Estuvieron subiendo promociones y publicaciones de otros celulares tambien. En el dia de hoy, a las 9:46 am quise contactarme para saber cuando realizaban el envio y no podia enviarles el mjs, me salía error. Despues de tantos intentos, ya no figuraba con el nombre mencionado anteriormente si no que aparecia como; USUARIO DE FACEBOOK. Había cerrado la cuenta".

Para la joven "claramente nos estafaron". "Quisiera pedirles que compartan para que si vuelve a activar la cuenta, nadie mas caiga en su juego", finalizó.