'Mirá, vos sos una caradura, sabías muy bien el estado en el que estaba el vehículo, vos me diste un problema a mi, solo te digo que es mejor que dejes todo así como está, porque vos sabés que yo tengo mucha gente conocida ahí adentro, jueces y fiscales, y me entero de todo... dejá todo así xq si no va a ser peor y no vas a perder solo el auto, si no vas a perder lo más querido'. Según fuentes judiciales, ese mensaje de texto recibió el último sábado la abogada Silvia Lilian Giovanini y enseguida lo denunció en la Policía, sin ocultar sus sospechas en contra de Sebastián Atencio Ginés (40) un vendedor de autos al que denunció por estafarla con la venta de un Toyota Etios modelo 2017, que se publicó a la venta con 12.000 km pero que en realidad tenía 120.829 km recorridos. Atencio Ginés es defendido por el camarista penal Ernesto Kerman y Federico López Aragón. Y empezó a ser juzgado ayer por el juez Víctor Hugo Muñoz Carpino (Sala I, Cámara Penal) ante quien se abstuvo de dar su versión, aunque desde su entorno niegan la estafa contra la letrada con la venta del vehículo, que el 5 de septiembre de 2019 se pactó a cambio de la entrega de un VW Gol de la abogada y 4.500 dólares.