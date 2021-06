Un joven identificado como Matías Escudero (25) contó que fue atacado por tres policías de la Comisaría 10ma mientras jugaba con su hijo en una plaza de 25 de Mayo.

La supuesta víctima manifestó que tuvo un malentendido con la madre de su hijo el día anterior porque "me pedía ropa y se la mandé en la noche". También sostuvo que todos los días a las 17 iba a buscar al pequeño para jugar en la plaza que queda cerca de ambas casas, ya que tanto Escudero como su ex viven a media cuadra de distancia.

"El niño me vio y salió para la plaza. Ahí estuvimos jugando hasta que llegó la amiga de mi ex en un móvil con los agentes Duilio Páez, Duilio González y Vera Páez, quienes me golpearon sin razón", expresó.

Escudero mostró que tenía marcas en diferentes partes del cuerpo. Presentaba raspones en los codos, golpes en la espalda y escoriaciones en los brazos.