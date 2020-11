"Por un escrache en las redes tuve que presentarme en la comisaría pero mis denuncias no tienen importancia", dijo con pena Eliana Álvarez (28), quien asegura sufrir violencia de género y teme por su nueva pareja y su hija de 8 años.

Eliana recuerda que en el 2014 dio por finalizada la relación que tenía con el padre de su hija por las repetidas escenas de violencia que tuvo que vivir. Un ejemplo de eso fue durante un acto en el Jardín de Infantes de su pequeña cuando Enzo Alan Choque (34), su entonces marido, la tomó con fuerza del brazo, la zamarreó y la tiró al suelo, según denunció la mujer. Todo ocurrió ante la atenta mirada de muchas personas que estaban en la escuela. "Cuando intervino la gente, él huyó", expresó.

Posteriormente y en la intimidad de la familia, sucedieron reiterados episodios de violencia tanto física como verbal que motivaron a Eliana a radicar varias denuncias en la Comisaría para la Mujer y en la Séptima de Pocito. "Todavía espero por la perimetral que pedí. Además hace tiempo que no cumple con el régimen de visitas y la cuota de alimentos", manifestó angustiada.

Asegura que cobra 1.200 pesos por mes para mantener a su hija pero no recibe el monto de lo que percibe su ex por su nena mediante el salario. "Quisiera que se actualizara la cuota alimentaria porque no cubro lo necesario de mi hija con un poco más de mil pesos. También que se revisen las visitas porque hace dos semanas que la nena no quiere ir con su papá", relató.

En este sentido, contó que la pequeña le confesó que su papá le pega con un cinto y que "una vez la ató a la moto y la dejó al rayo del sol". "Me dijo que si la niña no va con él, no va a pagarme la cuota", amplió. Del mismo modo, resaltó que en varias oportunidades le han ofrecido a la nena masticar coca, ya que toda la familia lo hace.

"Él se ha comprado hace un mes una moto de 95 mil pesos y me niega 1.200 pesos si la niña no quiere ir con su familia", dijo con indignación y sostuvo que ahora la citaron desde la Policía por el escrache que hizo en las redes sociales sobre su situación pero que siente que ignoran sus denuncian por violencia de género.

"Mi nena, mi pareja y yo somos tres mujeres que estamos expuestas a cualquier episodio violento con esta persona. Necesito que me escuchen", sentenció con miedo.