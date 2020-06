Dijo que salía en auto, un sujeto se metió por la ventanilla, le apoyó algo que creyó un arma y le robó.

Un "empleado de confianza" del frigorífico "Carnes de Cuyo" denunció que cuando salía de su casa en el barrio Belgrano, en Rawson, ayer en la mañana, fue sorprendido por dos sujetos en moto, uno de los cuales se le metió de cabeza por una ventanilla del auto, le apoyó algo que supuso un arma en las costillas y le sacó la bolsa con el dinero (denunció $900.000) que pensaba depositar en un banco, dijeron fuentes policiales.

Ayer este diario intentó hablar con el denunciante, identificado como Alfio Guevara, pero en su casa dijeron que no iban a hacer declaraciones.

Según fuentes policiales, todo pasó alrededor de las 7,30 en la calle Alfonsina Storni, en el barrio Belgrano, cuando Guevara ya estaba arriba de su auto con la ventanilla baja del lado del acompañante. El denunciante precisó -dijeron- que por ese lugar se metió de cabeza el sujeto y le apoyó algo que creyó un arma en las costillas. "No me mirés, no me mirés", fue lo único que le habría dicho el delincuente antes de manotearle la bolsa con la plata y montarse en una moto negra en la que lo esperaba un cómplice.

Los investigadores policiales no descartaban ayer ninguna hipótesis. Y ya habían empezado a cotejar tramo por tramo los dichos y hechos que mencionó en su denuncia Guevara, considerado por sus patrones como un "empleado de confianza", que lleva años trabajando en la firma, indicaron.

Según ese relato, la recaudación denunciada pertenecía al cobro del día previo en "tres o cuatro carnicerías", a las que el frigorífico le provee de mercaderías.

Al menos hasta ayer, no se descartaba que alguien les hubiese pasado el dato a los ladrones de que Guevara manejaba ese dinero y que hubieran esperado a que saliera. Pero no dejaban de lado otras teorías.