Una mujer denunció que alguien se metió a su casa en Santa Lucía y le sustrajo unos 100.000 pesos que había ahorrado y pensaba usarlos en la construcción. Y hay polémica en torno al modo en que se cometió el delito, pues la damnificada, identificada como Patricia Díaz, aseguró que violentaron una de las ventanas de su vivienda para ingresar. Pero los efectivos de la seccional 5ta. encargados de investigar, no habrían detectado signos de violencia en las aberturas de la casa y, por lo bajo, no descartan que el dinero haya sido sustraído por algún conocido de la familia pues no había nada revuelto en la vivienda. Y todo indica que el ladrón fue directo al ropero donde se encontraba el dinero.



El hecho trascendió ayer pero ocurrió en la mañana del viernes en un domicilio ubicado en calle Lencinas cerca de Gorriti, en Santa Lucía. La denunciante, aseguró que salió por unas horas y cuando volvió ya no tenía la plata.