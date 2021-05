Un salvaje hecho se violencia de género se registró durante la madrugada de este sábado, en una vivienda de Chimbas. Un hombre ingresó a la casa de su expareja, la sorprendió durmiendo, la ató con una remera y comenzó a golpearla mientras la amenazaba de muerte. Después, según contó la víctima, incendió la casa y escapó en un remís.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal, indicaron que todo terminó alrededor de las 5:30, cuando la mujer pidió auxilio y fue trasladada a la Unidad Fiscal. Allí, acompañada por una psicóloga se animó a contar lo sucedido.

"Mantuve una relación de pareja hace dos años aproximadamente con Matías Ariel Sosa, alias 'El Pastelito'. La relación desde el principio fue violenta, siempre me pegaba, no me dejaba tener amigos, no me dejaba juntarme con mi familia. Nunca lo denuncié antes por temor, me decía que iba a matar a toda mi familia y a todos los que me ayuden. Él tiene antecedentes, ha estado preso en el penal de Chimbas por un homicidio y salió", comenzó contando la víctima.

Y agregó: "Hace un mes aproximadamente terminé la relación porque no quiero estar mas con él, me pegaba muchísimo. Pero hoy sobre las 3, mientras yo estaba en mi casa descansando sola, empecé a escuchar ruidos afuera y al mirar vi que era mi expareja. Se metió a mi casa porque la puerta estaba cerrada pero sin llave, y me dijo 'yo me voy a quedar'. Le pedí que se fuera porque iba a venir una amiga mía, que iba a llamar a la policía y el se enojó. Me contestó: 'Sos una vigilanta, te tendía que matar'".

Para continuar relatando que "yo me fui a mi dormitorio y el me siguió de atrás, me agarró de las muñecas, me ató las manos con una remera y me decía que me iba a matar. Me tomó por la ropa del pecho y me estrelló contra la pared, yo caí al suelo y empezó a patearme en la espalda, en la cintura y en la cabeza. Yo me levanté y salí corriendo a pedir auxilio".

Justo en ese momento, según el relató de la mujer, miró hacia su casa y vio que salía humo. Entre medio de la nube gris, observó también como Sosa corrió y huyó en un remís. "Yo llamé al 911 y pedí que vinieran los Bomberos", relató la mujer.

Ante la situación, la fiscal en turno, Claudia Salica, dispuso un informe psicológico de la denunciante, que fuera revisada por un médico legista y pericias por parte de Bomberos para conocer origen, causas, propagación y daños ocasionados por el incendio.

Además entrevistó a testigos y pidió resguardo en un Hogar de Contención para la denunciante, que tuvo que ser trasladada además al Hospital Rawson, para que le realizaran estudios debido a los golpes que recibió.

Ahora, las autoridades buscan al denunciado por tentativa de lesiones graves agravadas por el vínculo e Incendio.