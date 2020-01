Una joven expuso a través de las redes sociales a un grupo de rugbiers del Club Universitario de La Plata por “violación a la intimidad” tras descubrir que compartían imágenes sexuales que habían sido obtenidas sin su consentimiento.

A través de su cuenta de Twitter, la denunciante advirtió a todas las “chicas de La Plata” que los integrantes de las categorías 93 y 94 “filman a las minas sin su consentimiento y lo pasan en grupos de Whatsapp”.

“Tengan cuidado porque se lo han hecho a muchas sin importar que sean novias, amigas o conocidas”, advirtió.

Según explicó en otro tuit, la joven decidió recurrir a las redes sociales porque “el patriarcado está en todos lados”, incluso lamentó que su propio padre no la haya apoyado en la denuncia. “Su respuesta fue reprocharme qué hacía otra persona ahí”, publicó.

Además, a modo de prueba compartió capturas de una conversación en la que se puede ver una de las imágenes que obtuvieron sin su consentimiento. “El que me saco la foto hace una hora se reía del sticker, yo estoy llorando hace 2 días”, dijo.

La denuncia rápidamente se viralizó en las redes sociales y permitió que otras chicas aportaran más pruebas en contra de los jugadores acusados. Entre ellas un audio en los que uno de los acusados dice: “Yo no te conocía y no lo volvería a hacer, pero era un tema que no… a ver cómo te explico, no estaba tan delicado este tema de la mujer. Y sí, habré pasado esa foto al grupo, y esa foto quedó”, intenta explicar uno de los acusados.

No obstante, la joven también compartió chats en los que recibió amenazas por haber hecho la denuncia públicamente. “Ya tengo todo, te voy a hacer mierda, ya hablé con mi abogado”, le escribió uno de los acusados.

Ante esta situación, la Comisión Directiva y la Comisión de Género del club decidió suspender preventivamente a los deportistas. “Este hecho nos obliga a reforzar nuestras acciones y compromiso, y en consecuencia, avanzaremos en una agenda de capacitaciones obligatorias fundamentalmente con jóvenes deportistas, directivos/as y entrenadores/as”, dice el comunicado oficial.