En opinión de los pesquisas, el violento robo que sufrió el abogado, ligado también al rubro inmobiliario, Jorge Castán, no fue al voleo sino algo planificado por sujetos que no son ningunos improvisados. De hecho, hablan de que cometieron el ataque con guantes (para no dejar sus huellas dactilares) y con capuchas o con sus rostros cubiertos, para evitar ser reconocidos en una eventual rueda de personas en Tribunales, en caso de ser capturados. Hubo otro dato que llamó la atención de los investigadores: la extrema agresividad de esos delincuentes (serían por lo menos tres), porque desfiguraron a golpes al letrado, que debió ser internado en un centro privado de salud, donde lo sometieron a cirugías, sobre todo en una de sus orejas, por las heridas que sufrió, precisaron.

Cuando finalmente vencieron la resistencia de la víctima, huyeron con cadenas y otras joyas de oro, costosos relojes de la marca Rolex y al menos un millón de pesos, indicaron fuentes judiciales.

El hecho trascendió ayer pero ocurrió el jueves entre las 3 y las 4 de la mañana, en la casa que el letrado habita en un complejo de viviendas en la zona de El Medanito, Rawson.

Los investigadores están convencidos de que los ladrones usaron algún vehículo y que hicieron un estudio previo en el lugar para saber cómo ingresar y marcharse sin terminar capturados en el intento. Les resultó llamativo no sólo que ingresaran al predio de la vivienda, sino que penetraran en el domicilio y atacaran al abogado en su cama, cuando dormía.

Un cuchillo y al menos un arma de fuego habrían empleado para amenazar y hasta para lastimar al letrado con tal de que les dijera dónde escondía las cosas de mayor valor. Fue recién después de una violenta golpiza -indicaron- que se apoderaron de lo que habían ido a buscar: las joyas, los relojes y una suma en pesos que ronda el millón (otras fuentes hablaron de dólares pero la versión no fue confirmada).

El caso es investigado por policías de Robos y Hurtos y las principales brigadas de investigación de la Policía, como la Norte y la Sur. Eventuales testigos de algún movimiento extraño en la zona días previos o en la jornada del ataque, posibles registros de cámaras de seguridad públicas y privadas y también un exhaustivo examen de la vivienda de Castán en busca de rastros, son parte de la apuesta de los investigadores para intentar esclarecer el violento atraco al profesional.

Casi medio millón

Un comerciante de Pocito perdió unos $60.000 en efectivo, una notebook con información de su negocio y unos $400.000 en artículos para motos, luego de que al menos un delincuente forzara la puerta trasera del local en calle Rawson, entre David Chávez y Aberastain, Pocito. Trascendió ayer, pero Luciano Landa descubrió el ataque el jueves por la mañana, informó el diario Del Rey.