El pasado miércoles, un nene de 3 años perdió la vida en un confuso accidente de tránsito entre una moto y un furgón, en Rawson. El pequeño falleció como consecuencia de las las graves lesiones en su cabeza. El hecho ocurrió sobre las 18.30 de ese en la intersección de las calles Pasteur y Salta, a metros de Emicar.

Con un mensaje desgarrador, la madre del pequeño lo despidió en su cuenta de Facebook. "Sólo pensar que tengo que dejarte solito me parte el alma, amor de mamá. No puedo creer qué injusta es la vida, el destino, cómo te arrancaron de mí bello y sagrado de mi vida. No tengo palabras ni más lágrimas para dejarte ir", escribió la joven.

"Esto no es un adiós, es un hasta luego vida mía. Esperame, protegeme, desde el cielo cuidame y que en algún momento vamos a estar juntos de nuevo", agregó.

Los investigadores suponen que no llevaba casco, que iba sentado delante de su padre y que en la caída golpeó violentamente su cabeza contra el asfalto. Se investiga si hubo otro vehículo involucrado, como manifestó su progenitor.