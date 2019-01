El miércoles, un sanjuanino murió ahogado en el mar de La Serena. Mario Ariel Petta Marinero, de 49 años, falleció en las cercanías del sector de Cuatro Esquinas, específicamente en el sector La Marina.

Tanto Petta Marinero como su hijo fueron rescatados por guardavidas y llegaron con vida al borde costero. Sin embargo, el padre de familia debió ser trasladado de inmediato al SAPU Cardenal Caro, dónde pese a los esfuerzos por reanimarlo, falleció.

Anoche, su hijo utilizó las redes sociales para contar cómo ocurrieron los hechos. "Soy el hijo de Mario, viendo todas las publicaciones y comentarios, vengo a hablar yo sobre él. Ya que murió intentando salvarme, salvarme a mí... Todavía no puedo creer, lo tan cerca que lo tuve y ya no está. Yo fui la ultima persona con la que el habló, me dijo.. Tené cuidado, te van a llevar las olas, yo como idiota quería meterme a una ola mas, hasta que no toque suelo. Intente llegar hacia el y el mar me llevaba mas adentro, cada vez me cansaba mas hasta que lo llame, se acerco a mi y trato de empujarme hacia la costa", relató el pequeño de sólo 12 años de edad.

Hola, soy el hijo de Mario, viendo todas las publicaciones y comentarios, vengo a hablar yo sobre el. Ya que murio... Publicado por Mario Ariel Petta Marinero en Jueves, 10 de enero de 2019

"Llegaron los salvavidas, me agarraron y les dije que mi papá estaba ahi. Tomaron a mi papá, lo subieron al bote y después a mi. Yo estaba bien, mareado, mi papa pálido, vomitando agua como yo. Tenia pulso, no sé que paso cuando llegábamos a la costa, lo subieron a la camioneta y le comenzaron a aplicarle RCP, se hizo una ronda en la playa, todos pendiente de lo que pasaba, yo y mi mama llorando, a los gritos. Mi papa inconsciente. Nos dijeron que habia reaccionado, al parecer era mentira, nos dijeron que iba al hospital de La Serena, tambien era mentira. Lo habían llevado a una clínica cerca de allí. Tuvimos que pedir ayuda a un tipo cualquiera, para que nos acerque, mi mama no podía manejar. Llegamos a la clínica, gritando, hable con los salvavidas que me ayudaron, pudimos compartir palabras, yo estaba mas tranquilo, mi mama destruida. Ahora, por volver a San Juan, estamos mas tranquilos, recibimos ayuda de muchas personas y les agradezco. Gracias", finalizó el chico.

Petta era muy conocido en el ambiente del airsoft, actividad lúdica-deportiva de estrategia basada en la simulación militar en la que era un referente en la provincia.