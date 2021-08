Múltiples agresiones recibió una mujer en San Juan el pasado lunes, cuando su pareja, identificado por fuentes judiciales como Nestor Ariel Barboza Grimalt, se alteró porque ella acudió a una entrevista laboral.

En la mañana de ese día el hombre comenzó a llamarle a su teléfono, pero la víctima no respondió. Entonces Barboza se dirigió hasta su casa y utilizó el teléfono del hijo de ambos, de 10 años, para que le atendiera. Al establecerse la comunicación, comenzaron los agravios: “¿Dónde estás? Decime donde estás, donde estás, seguro se la vas a chupar a alguien alguna c…, porqué te mandas sola, porqué te vas sin permiso. ¿Quién te va a entrevistar, un chico o una chica? ¿A quién se la vas a chupar? Sos una hija de p…, como vos te fuiste yo también me voy a ir, p… del o…. Ahora me la vas a chupar a mí”, indicaron las fuentes.

Barboza se fue de la casa a las 16 y regresó a la 1 de la madrugada del martes, cuando la mujer ya estaba durmiendo. Las fuentes indicaron que el agresor tomó del cabello en forma muy agresiva a la víctima y le empezó a decir: "P… del o…, ahora me la vas a chupar a mí como chupaste al que te llevó esta mañana”, para sacar su pene y acercárselo al rostro. Barboza la llevó (sin soltarla del cabello) hasta la cocina y mientras intentaba encender una hornalla le gritaba: “Te voy a prender fuego, te voy a prender fuego la casa… te voy a prender fuego a vos, no me importa nada”.

El violento a los empujones sacó a la damnificada de la casa y en el forcejeo al abrir el portón se salió del carril y entonces la víctima aprovechó para volver a la casa y llamar por teléfono al 911 pidiendo ayuda.

Hoy jueves se realizó el juicio por sistema de Flagrancia y Barboza, en juicio abreviado, fue condenado a tres años de prisión en suspenso, a realizar terapia psicológica y a no acercarse a menos de 200 metros de la víctima.