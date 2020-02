Martín Sambor

Luego de la publicación de DIARIO DE CUYO en la que se reveló el caso de una mujer que era víctima de hostigamiento por parte de su expareja, denunciado varias veces en los últimos dos años por violencia de género y que pesaba sobre sus espaldas una restricción perimetral, finalmente se libró la orden para que sea detenido y este viernes en la mañana fue indagado en las oficinas del Quinto Juzgado Correccional, confirmaron a este diario fuentes policiales.

Se trata del exarquero de Sportivo Desamparados Martín Sambor, mientras que la denunciante es Andrea Arroyo. Tienen 3 hijos en común, de 1, 4 y 10 años.

El desencadenante fue un episodio ocurrido el sábado pasado cuando Sambor llegó a la casa de Arroyo con los niños, que en un momento se alteró, empezó a insultarla y la agarró del cuello, todo esto con el bebé en brazos de él. Llamaron a la policía y, según testigos, el exarquero se guareció en la casa de su madre que queda en el frente del terreno donde hasta el sábado vivía Arroyo en un departamento del fondo de ese domicilio.

Por ese episodio del 15 de febrero, la mujer escribió en su cuenta de Facebook: "Él no tiene límites. Nosotras en la calle, mis cosas tiradas, mis cosas, cositas que adquirí con todo esfuerzo. Todo mío. A una semana de empezar las clases. Juro que no doy más, me quedé sin fuerzas. Sin fuerzas y mucho miedo. Mis hijas destrozadas. Qué más?? Me va a matar??? Qué tengo que hacer??? No doy más,no doy más. Estoy desesperada".

Pero la primera denuncia que le hizo Andrea fue en 2018 y la Justicia resolvió cuota alimentaria y una perimetral para no acercarse de 1.000 metros a la redonda, según la resolución firmada por la entonces jueza de Familia María Estela Tejada.