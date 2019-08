Delincuentes aprovecharon que la casa de un dirigente de Sportivo Desamparados quedó sola por menos de media hora, forzaron uno de los ingresos y se alzaron con unos $120.000 en efectivo.



El ataque ocurrió el pasado viernes por la noche, en la vivienda de Ricardo Soria (42), ubicada en el Loteo San Ignacio, en Rivadavia, un complejo privado que cuenta con vigilancia propia.



Soria es protesorero del club puyutano y además coordinador de inferiores. Según su relato, ese día salió a eso de las 21.25 para ir a buscar a un hijo, mientras que otro de los chicos, el último que estuvo en la casa antes del golpe, se fue unos 10 minutos después.



"Yo volví como a las 22 y me encontré con el robo, la casa quedó sola unos 25 minutos", afirmó. Los malvivientes aparentemente se descolgaron por el fondo (una parte da a un domicilio del Barrio Illia y otra a calle Nuche), después forzaron una puerta reja del comedor y luego otra de vidrio.



Una vez adentro los ladrones revolvieron varios sectores de la casa en busca de objetos de valor. El dinero que se llevaron eran ahorros de Soria y también de sus hijos. Y además parte de esa plata era lo que se había recaudado esta semana para abonar colectivos y otros gastos para un viaje que en los próximos días harán cuatro categorías infantiles de Desamparados a la localidad santafesina de Sunchales. Si bien el dirigente no dijo bien cuánto era esa suma, aseguró que "el viaje no corre riesgo, de ninguna forma. Ya me comuniqué con los papás y les expliqué todo".



"Hace dos o tres meses me mataron una perra, me la envenenaron. Hace 25 días estando mi hijo solo apareció una persona en el fondo. Y ahora me tocó tenerlos adentro. Los de seguridad no vieron nada porque ha sido todo por atrás", dijo Soria, quien además trabaja en la administración pública y es productor de seguros.



Y agregó, muy enfadado: "Los tiempos que vivimos dan para todas estas cosas. Te da una impotencia muy grande, es el trabajo de uno... con mi esposa laburamos todo el año, todo el día... da bronca".



La denuncia fue radicada en la seccional 13ra, desde donde dieron intervención a otras brigadas de investigación, como la Norte.

Misterioso golpe en una casa de Caucete

La Policía investiga un misterioso robo ocurrido el último jueves en una casa del Barrio Marayes, en Caucete. La familia Gómez salió cerca de las 18 de ese día rumbo a una iglesia evangélica y al regresar, después de 5 horas, encontraron con que faltaban los $250.000 que tenían en un placard, dijeron fuentes policiales.



Lo llamativo es que el portón de la vivienda había sido forzado, pero no así la puerta de entrada ni tampoco los demás ingresos. Es por eso que no descartaban que los ladrones hayan entrado con una copia de la llave, indicaron los investigadores. Además, la hipótesis es que hubo un entregador que aportó el dato que en la vivienda la familia tenía esa alta suma de dinero.