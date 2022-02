Sigo teniendo la idea en qué Gabi lo dejaron tirado cerca del río San Juan (cerca de la finca que está encargado mi papá dónde lo encontró), claramente se ven huellas de un móvil con dos marcas de zapatillas dónde el peón le pregunto al nene "cómo llegaste hasta acá?" y el dijo: "dos hombres me dejaron acá en un auto". Porque como va a llegar hasta Caucete y no se ven huellas de Gabriel en el que haya caminado en la calle que hicieron directo a 9 de Julio. Siendo madre no me quedaría tranquila con esa hipótesis, tal vez lo encontraron y no quisieron tener problemas con policías y lo dejaron ahí solito pasando mucho frío y hambre, la verdad todo muy raro