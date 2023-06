La jueza de Garantías Celia Maldonado autorizó que en la tarde de este mismo miércoles los menores presuntamente abusados en la Escuela de Nivel Inicial 76 de Pocito comiencen a ser entrevistados en Cámara Gesell.

La medida fue solicitada por el fiscal Duilio Ejarque, acompañado en la audiencia por la fiscal coordinadora Valentina Bucciarelli (UFI Anivi).

La sospechosa, identificada como Yamila Rodríguez (27), estuvo presente en la audiencia desarrollada en Tribunales, sentada en el banquillo de acusados, pero no tuvo participación activa porque todavía no fue imputada a la causa. Es decir, no tuvo la posibilidad de declarar.

Rodríguez tiene en su contra denuncias por presuntos abusos sexuales contra cinco alumnos suyos de sala de 4 años.

Esos cinco menores comenzarán a ser entrevistados por las psicólogas del Anivi. Las medidas comenzarán esta tarde y se extenderán hasta el viernes.

Lo que surja en Cámara Gesell será determinante para el futuro de la causa. Fiscalía, producida esa prueba, debe definir si imputa o no a la sospechosa.

Rodríguez es defendida por Sandra Leveque, quien no se opuso a la Cámara Gesell, aunque dejó en claro que niega los hechos atribuidos a su clienta.