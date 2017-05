El acusado. Este es Hugo Tejada (a la izquierda), un operario de una fábrica que ahora está imputado de tentativa de asesinato a raíz de la brutal agresión contra otro automovilista.

La situación del automovilista al que algunos bautizaron como el ‘Loco del 404’ se complicó.

El juez que investiga el furioso ataque cometido contra otro conductor, que terminó internado y con los hombros quebrados tras una discusión de tránsito, le imputó el delito de tentativa de homicidio y esto agravó su situación al punto que continuará preso en el penal de Chimbas.



Hugo Orlando Tejada (42) salió ayer desencajado, junto a su abogado Marcelo Bustos Meglioli, del Cuarto Juzgado de Instrucción donde fue indagado y juró que no llegó a pegarle con la barreta a la víctima. Y es que pensaba que la acusación iba a ser por el delito lesiones graves, pero muy por el contrario le achacaron intento de asesinato. ‘Subirle la calificación no tiene sustento y entiendo que lo hacen para no darle la libertad.’, explicó sorprendido el defensor, quien adelantó que pedirá la excarcelación del acusado teniendo en cuenta que no posee antecedentes.



El incidente por el que ahora está acusado Tejada ocurrió la tarde del viernes 5 de este mes, cuando él manejaba su Peugeot 404 por la calle Maipú, en Concepción, y se cruzó con Julio Bustos (50), que guiaba un utilitario de una empresa de transporte. Según la denuncia de este último, Tejada quería pasarlo y, como no podía, lo insultó y llamó a pelear. La versión es que después lo siguió por Santa Lucía y por la zona de Trinidad hasta Av. Circunvalación y España. Ahí, totalmente fuera de sí, Tejada tomó a golpes de puño a Bustos, también le dio puntapiés cuando éste estaba en el piso y con una barreta destruyó la luneta y las ópticas del rodado que conducía, indicó la Policía.

Para el juez, Tejada debe estar preso. Su defensa reclamará para revertir esa situación.



Tejada dio otra versión en la indagatoria. Aseguró que esa tarde estaba ebrio, que se molestó con Bustos porque éste lo chocó y no se quiso detener, que por eso empezó a seguirlo. Según él, posteriormente le hizo burla deteniéndose y acelerando nuevamente. Negó haberle pegado. Dijo que cuando él sacó la barreta, Bustos corrió y en su intento por escapar cayó pesadamente en el suelo y se lastimó, contó su abogado. ‘Reconoce que rompió el otro vehículo con la barreta, pero jamás agredió al otro conductor’, agregó el abogado.