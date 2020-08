La madre de Facundo Astudillo señaló que los restos óseos encontrados ayer semienterrados en una bahía del partido bonaerense de Villarino serán trasladados esta tarde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se realizará la autopsia y que le extrajeron una muestra de sangre para realizar el cotejo de ADN y confirmar la identidad del cuerpo hallado.



Cristina Castro dijo esta tarde a la prensa que hay "muchas" posibilidades de que el cuerpo pertenezca a su hijo ya que es un "masculino" y se halló una "zapatilla" de su hijo a treinta metros del esqueleto encontrado.

En tatno, los restos óseos hallados semienterrados en la arena en el partido bonaerense de Villarino y que fueron analizados por integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) ante la sospecha de que pertenecen al joven desaparecido Facundo Astudillo quedaron esta tarde a resguardo de la Policía Federal Argentina (PFA).



Así lo informó esta tardeun vocero policial al explicar que los expertos del EAAF analizaron "los elementos óseos que se habían encontrado en el lugar" y que esa diligencia ya "había culminado".



"Dichos elementos van a hacer llevados a Capital Federal, no está definido si lo hará Antropología Forense, debido a que lo tendrá que disponer la jueza Federal Gabriela Marrón", indicó el vocero y agregó que hasta el momento "los restos están en custodia de la Policía Federal Argentina".



Según se indicó, el personal del EAAF trabajó desde esta mañana y hasta pasadas las 13 en el sector donde ayer pescadores alertaron sobre la presencia de restos óseos.



"Sólo trabajaron los integrantes de Antropología Forense y del gabinete Científico Pericial de la Policía Federal", explicó la fuente.



Y contó que en el lugar del hallazgo también estuvieron presentes el fiscal Santiago Ulpiano Martínez junto a la madre de Facundo, Cristina Castro, y sus abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto.



En ese contexto el vocero explicó que "tanto el fiscal como la madre del muchacho, sus abogados y otros investigadores se encontraban a más de 50 metros con el fin de no contaminar el lugar".



"Se hallaron algunas prendas", comentó el investigador al no poder brindar más detalles al respecto.



El mismo pesquisa dijo que el lugar es conocido como "Villarino Viejo", que se encuentra en cercanías de General Daniel Cerri y vías del ferrocarril de la zona llamada Aguará.



"Cuando hay marea alta es una zona de difícil acceso", describió y agregó que si bien "los pescadores pueden recorrer el sector " es "difícil acceder por vehículo".