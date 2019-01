El pasado miércoles, un sanjuanino murió ahogado en el mar de La Serena. Mario Ariel Petta Marinero, de 49 años, falleció en las cercanías del sector de Cuatro Esquinas, específicamente en el sector La Marina.

Tanto Petta Marinero como su hijo fueron rescatados por guardavidas y llegaron con vida al borde costero. Sin embargo, el hombre debió ser trasladado de inmediato al SAPU Cardenal Caro, dónde pese a los esfuerzos por reanimarlo, falleció.

Hoy, en horas de la madrugada, Mariela Rosales, pareja de Pretta, escribió un conmovedor mensaje en las redes sociales. "Vidaaaa!!!!!! Tenía que ser diferente, teníamos que volver a casa bien después de haber descansado un poco. Me va a faltar vida para agradecerte que diste tu vida por nuestro hijo (el cucucu del medio) como le decías, cómo hago ahora para no sentirte nunca más, siento que me muero pero tengo q ser digna del regalo de vida de nuestro hijo", publicó.