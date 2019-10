Libre. El cambio en la calificación de los delitos dejó a Walter Bustos en condiciones de enfrentar el resto del proceso en libertad.

El sacerdote Walter Bustos (42) llegará en libertad a juicio por las resonantes denuncias de abuso sexual contra tres jóvenes, hermanos entre sí, y sólo acusado por dos de esos hechos. El tribunal de la Sala III de la Cámara Penal consideró que en uno de los casos no se probó la existencia de algún delito y lo sobreseyó, dijeron fuentes judiciales. Y entendió que los otros dos ataques sexuales existieron, pero configuraron ilícitos con castigos menores: abuso sexual simple, agravado por el grave daño en la salud mental de la víctima. Para esa maniobra, el mínimo de la escala penal es de 3 años y permite la excarcelación, precisaron.



El 21 de diciembre pasado, el juez de Instrucción Guillermo Adárvez procesó al sacerdote por 3 casos de abuso sexual contra los hermanos, que entonces tenían 24, 21 y 15 años. Esa vez, el magistrado creyó probado que en todas las situaciones había cometido abuso sexuales gravemente ultrajantes agravados por su condición de sacerdote o ministro de un culto religioso. Y que los ataques más graves los habían sufrido los dos hermanos menores, pues los psicólogos detectaron en ellos un grave daño en la salud mental. Para el magistrado, también se había probado que el menor de todos había sido corrompido sexualmente.



Pero al momento de analizar la causa por apelación del defensor Juan Bautista Bueno, los jueces de la Sala III entendieron que el mayor de los hermanos no había sido víctima de un ataque sexual. Que en los otros dos casos los abusos no fueron gravemente ultrajantes ni agravados por su condición de sacerdote. Y que sí se probaron abusos sexuales simples que, sin embargo, provocaron un grave daño en la salud de esos jóvenes.



El caso había sido denunciado el 28 de agosto del año pasado, luego de que el chico de 15 años fuera sorprendido mientras perpetraba actos de claro contenido sexual contra una prima de 5 años. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, dijo que era lo mismo que hacía con él el sacerdote, desde que tenía 11 años



Ayer, el defensor del religioso anticipó que pedirá la excarcelación y que recurrirá ante la Corte de Justicia ya que, a su entender, su cliente no cometió ningún delito.