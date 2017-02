Otra mujer fue víctima de un violento ataque sexual en Pocito por parte de un sujeto en moto y por su modus operandi en la Policía no descartan que se trate del mismo depravado que días atrás cometió tres hechos calcados en San Martín. El nuevo ataque ocurrió cuando la víctima regresaba al anochecer en bicicleta de comprar y fue seguida por el sospechoso. Al llegar a una zona poco transitada y oscura, la atacó. Según María Beatriz Pugliese (37), la víctima, el depravado le dio una paliza, ella trató de defenderse y en la pelea, el sujeto aprovechó para manosearla. Luego de la agresión, el sospechoso escapó.



‘Hago esto público porque quiero ayudar a otras mujeres a evitar que les pase lo que me pasó a mi’, dijo a este diario Pugliese. El hecho trascendió ayer, pero ocurrió a las 20.30 del último jueves 23 en calle Vidart, entre calles 8 y 9. La mujer contó que había ido en bicicleta a la zona comercial de Pocito a comprar y circulaba al Norte cuando se percató que desde calle 10 un sujeto en moto la iba siguiendo. ‘Se me ponía a la par o se adelantaba, pero siempre se quedaba a unos metros de mí. Encima en ese tramo hay poca luz. Pensé que me quería robar y me asusté, por eso me paré frente a una finca que tenía luz. El tipo se devolvió y me dijo “relajate flaca, sólo quiero saber qué hora es porque se me rompió la moto”, precisó la víctima.



El sujeto siguió unos metros y Pugliese hizo lo mismo. Pero enseguida, el motociclista se le fue encima. ‘Me empujó y no me alcanzó a tirar. Soy flaquita, pero voy al gimnasio y supongo que eso me ayudó para defenderme. El tipo me pegó por todos lados y me manoseó. Pedí auxilio, pero en esa zona no hay nadie. Después de unos minutos se fue’, explicó la mujer. Y agregó: ‘estuve muy mal, lloré dos días y el sábado me animé a hacer la denuncia’.



En la Policía sospechan que por la hora, la moto y la violenta formar de actuar sería el mismo sujeto que entre el jueves 16 y miércoles 22 de febrero pasados atacó a tres mujeres en San Martín: Lorena Bustos quedó grave tras ser pateada, manoseada y lanzada a un desagüe. A Verónica Aballay la encerró con la moto, le pegó y le robó un monedero. Y a Cintia Navarro la obligó a practicarle sexo oral, le eyaculó en la cara y luego la tiró a un desagüe.

Nuevo hecho

Ataque violento El sujeto le dio una golpiza y sólo alcanzó a manosear a Pugliese. La víctima cree que la resistencia que opuso durante el ataque del depravado en moto en una calle oscura y poca transitada de Pocito, fue clave para no sufrir una suerte peor.