En medio de una noticia que sacude a los argentinos, como es la muerte de Diego Armando Maradona, San Juan es epicentro de una grave situación: el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Eduardo Cáceres, fue denunciado por su pareja por violencia de género.

La denunciante es Gimena Martinazzo, también dirigente política del mismo espacio y con una relación sentimental con Cáceres de hace muchos años. La mujer se presentó este miércoles en la Comisaría de la Mujer donde le imputa al legislador amenazas y lesiones, delitos que se agravan por el vínculo.

Martinazzo escribió más temprano en sus redes sociales un breve texto acompañado por una foto donde se la ve sosteniendo el papel con la denuncia y un rostro demacrado: "Hoy dije BASTA! ,por mis hijos, por mí, por las miles de mujeres que sufrimos violencia".

Hoy dije BASTA! , por mis hijos, por mí, por las miles de mujeres que sufrimos violencia. #DiaInternacional#Violenciacontralamujer#25denoviembre#nomásviolencia#basta #mujeres #sanjuanargentina Publicado por Gimena Martinazzo en Miércoles, 25 de noviembre de 2020

Cerca de las 20, fue Cáceres el que utilizó las mismas vías para hacer su descargo, donde en 31 segundos expresa algunas palabras y le suma un texto al posteo.

"Sé que hay muchos rumores, me enteré por los medios. Lo primero que hice fue ponerme a disposición de la Justicia, fui a la Comisaría (Mujer). Consultado el juez de la causa me dijeron que no habían motivos suficientes para ni siquiera aportar o brindar algún tipo de explicación, con lo cual estoy esperando que resuelva rápidamente la justicia y no creo que tenga una connotación política teniendo en cuenta que Gimena es la que me sucede en la banca de diputados de la Nación", expresó.