Durante la mañana de hoy, el juez de la Sala I de la Cámara Penal, Juan Carlos Caballero Vidal (h) condenó a 17 años de prisión al sujeto que estaba acusado de violar y embarazar a su hija, cuando la chica tenía 14. La fiscal Marcela Torres había solicitado 18 años de prisión para el jornalero, y la abogada defensora, María Filomena Noriega, la absolución.

El caso

Todo pasó en Angaco. Según la acusación, el jornalero vivía con una tía de la menor abusada y, a la vez, mantenía una relación de pareja con su cuñada, de la cual nació la niña abusada (14).

Cuando se separó de su mujer, se fue a vivir con la madre de la niña y fue ahí que comenzó a abusar de ella. Primero la llevó a una finca, la menor se resistió y él prometió no hacerlo nunca más. Incluso la niña le dijo a su madre y la mujer quiso denunciar, pero la menor le dijo que no para no perder contacto con sus hermanos por parte de padre.

Después de unos meses, volvió a insistir pero esa vez la violó y no dejó de hacerlo hasta que tuvo 15 años y quedó embarazada. Sin embargo, la adolescente sufrió un aborto espontáneo cuando cursaba el octavo mes de gestación.