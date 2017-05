“SOY INOCENTE y no estuve prófugo”, dijo ayer Jorge Roberto Plaza mientras lo trasladaban al Cuarto Juzgado de Instrucción.



Jorge Roberto Plaza (60), el docente de Tecnología que estaba declarado prófugo tras ser acusado de cometer al menos 6 abusos sexuales contra alumnas de la Escuela de Educación Agropecuaria de Fruticultura y Enología, se entregó ayer en Tribunales acompañado de su abogado. Antes de ingresar al Cuarto Juzgado de Instrucción, el docente se defendió de las denuncias en su contra: ‘Yo me considero inocente y no estoy prófugo, no me ando escondiendo de nadie”.



Juan Bautista Bueno, su abogado, dijo que a la hora de ser indagado su cliente declarará y que además presentarán un psicólogo de parte para participar en la entrevista en Cámara Gesell a las denunciantes.

También indicó que pidió su excarcelación, que su cliente no estaba prófugo y que “no sabemos la génesis de todo esto. No tuvo problemas con alumnos, docentes o directivos. Y su planilla prontuarial no dice nada, está limpia”.



Plaza se presentó ayer a las 19 en Tribunales y quedó detenido. El delito que le imputaría el juez Martín Heredia Zaldo sería presunto abuso sexual simple, indicó Bueno. Al docente le achacan haber manoseado a alumnas de 13 años que cursan el primero y segundo año de la escuela de Enología. Al conocerse el relato de tres alumnas, el Ministerio de Educación decidió suspenderlo el último miércoles y tras la denuncias, el juez ordenó apresarlo. Pero la Policía no lo localizó ni en su casa de Santa Lucía ni en otros dos domicilios y por eso lo declararon prófugo. En Tribunales indicaron que tenía una denuncia anterior en el Tercer Juzgado Correccional por supuesto acoso sexual a una alumna de la Escuela Técnica Obrero Argentino, pero su abogado dijo que “no hay denuncias anteriores”.



Mario Plaza, hermano del sospechoso, habló con este diario y lo defendió: “Él está tranquilo. No sé de dónde viene esto, pero toda nuestra familia está destrozada. Nos ha dolido mucho, lo han ensuciado y es muy triste. No hay que juzgar a nadie si no se tienen pruebas. Mi hermano no necesita tocar a nadie y como profesor, siempre ha tratado de ser agradable con sus alumnos. Ahora hay que dejar que la Justicia actúe, pero se va a demostrar que él no tiene nada que ver con todo esto”, dijo.



