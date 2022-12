Conmovidos y con el dolor latente todavía por el asesinato de María Susana Pérez (53), Hugo y Valeria Pérez, hermanos de la mujer muerta, se manifestaron en Tribunales donde pidieron que el castigo para David Antonio Pelaytay (47) sea el más severo. Lo hicieron después de que al presunto femicida, le dictaran 8 meses de prisión preventiva a cumplir en el Penal de Chimbas. Esa medida fue aplicada por la jueza de Garantías Celia Maldonado.

Lo hizo a pedido del fiscal de la UFI Delitos Especiales Francisco Micheltorena, quien le imputó el delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, que se castiga con perpetua.

"No hay palabras. Nos quitó una hermana, se la 'comió'", expresó haciendo referencia a que ellos prácticamente no la veían a María Susana. "Era muy humilde, excelente persona, trabajadora. Ella trabajaba para matenerlo a él, era un mantenido", expresó el hombre sobre María Susana, la mujer asesinada el sábado por la noche de un disparo en la cabeza. El único detenido, le habría ejecutado el disparo con una escopeta casera que le destrozó el cráneo en la parte superior, dejándole una veintena de perdigones desparramados en el interior de su cabeza.

Hugo también comentó que poco la veía a su hermana. La última vez que había estado con María Susana fue el 31 del mes pasado en el departamento Jáchal, en el velatorio de otra de sus hermanas. Dijo también que las pocas veces que la veían, "andaba siempre cubierta" pero que igual nunca sospecharon que David la golpeaba.

"No teníamos relación con él, nunca hubo. Nunca me cayó bien, debo haber hablado dos o tres veces", expresó Hugo Pérez sobre el supuesto femicida. El hombre con el dolor lógico por la pérdida de su hermana pidió la pena máxima para Pelaytay: "Creo que no tendría que seguir la investigación, habría que condenarlo directamente a cadena perpetua", comentó y agregó: "Aquí tendría que existir la pena de muerte para personas así, no se merecen que sigan estando en la sociedad, son un peligro por más que estén en un Penal o en una cárcel, pueden matar otras personas", expresó.

La hermana de la mujer fallecida se refirió al estado de salud de su madre. "Mi mamá está muy mal, nos tardamos en decirle la verdad porque tiene muchos problemas de salud y contarle esto podía costarle la vida. Teníamos miedo pero no podíamos ocultárselo más", manifestó Valeria.

"ASESINO"

Una tensa situación se vivió en Tribunales al término de la audiencia, cuando se retiraban de la sala familiares de la mujer asesinada. Es que una hermana de ella le gritó "asesino" al femicida, que se encontraba a unos metros hablando con su abogada. La jueza le advirtió que no podía gritar y finalmente los familiares salieron, escoltados por policías.