En comienzo de año nefasto vive por estas horas la familia Pavoni. El 1 de enero, Luis (34) estaba regando la vereda junto a su hija de 4 años cuando un vecino se acercó y le dijo que le diera las zapatillas que tenía puestas. Como se negó, le pegó con un arma en la cabeza, lo desmayó y una vez en el piso lo siguió golpeando. Quedó inconsciente y cuando despertó estaba en el hospital.

Su esposa radicó la denuncia en la Comisaría 34, pero dicen que el sujeto está libre y que además los amenaza constantemente. "Le destruyó la cara. Tiene que usar tres prótesis de titanio que estoy tramitando porque no tenemos cobertura social. Le desfiguró el rostro. Perdió el trabajo, tiene tres chicos que mantener y la policía no hace nada. Este hombre sigue acechando, pasa todos los días en moto, levanta un revolver y se ríe. Parece que ya sabe que le hicimos la denuncia. Estamos con el corazón en la boca", aseguró María Soledad, esposa del agredido a DIARIO DE CUYO.

Además, la mujer relató el drama que le tocó vivir desde ese momento. "Ese día salimos del hospital y fuimos a la comisaría. Ahí me dijeron que mi marido debía hacer la denuncia. Lo bajé del auto y empezó a vomitar sangre. Cuando el comisario lo vio así me dijo que lo llevara otra vez al auto y entonces radiqué la denuncia yo", sostuvo. "Para el lunes tenían orden de allanamiento, no se ha hecho, no saben nada, no salen a buscarlo. Tienen todos los datos pero no pasa nada", agregó.

Esta mañana, junto a su cuñada se trasladaron hasta la Central de Policía para denunciarlo por amenazas. "Qué están esperando, ¿que mate a mi marido o mate a uno de mis hijos?, se preguntó.

Según contaron, antes de ese episodio jamás hubo un problema entre ellos, por eso les sorprende la actitud del sujeto que, si bien ya no vive ahí, visita todos los días a su madre.

"El médico legista le dio un 53% de incapacidad por lo que tiene todo trizado, no tiene pómulo ni nariz, tiene, está todo fracturado. Tenemos que darle la comida licuada porque no puede masticar", concluyó la mujer que suplica por el accionar policial antes de que la situación empeore.