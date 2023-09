Era un domingo como cualquier otro en esa tranquila zona de Marquesado, en Rivadavia. Sol Oviedo vive con sus padres sobre calle Libertador en Marquesado, en cercanías a un templo evangélico. La chica estaba en su dormitorio cuando ladrones ingresaron a su casa para robarse la bicicleta que ella utilizaba a diario para trasladarse a su trabajo de niñera. "Se llevaron mi único medio de transporte, sentí mucho miedo", expresa la chica de 23 años.

Todo sucedió en cuestión de segundos. Sol había llegado a su casa y no cerró la puerta con llave porque calculó que detrás venían sus padres. "Estaba en mi dormitorio cuando escuché ruidos en el comedor, pensé que eran mis papás, salí a ver y estaba todo tirado, se llevaron la bici. En ese momento sentí mucho miedo, no se que hubiese pasado si yo los veía", comenta la jovencita.

Se trata de una bicicleta rodado 29, marca Venzo, de color negra con vivos de color rojo.

Inmediatamente acudió a la Comisaría 30ma para realizar la denuncia policial. "La bici está nueva, me la compré con lo que yo trabajo y ahora no tengo en qué trasladarme. Confío en que hay gente buena que si ve la bici me va avisar para que yo la pueda recuperar", comentó.

Para cualquier dato, comunicarse al 2645197137