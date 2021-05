La vida de la familia Ruiz de Alto de Sierra cambió drásticamente la mañana del pasado 5 de mayo, cuando Daniel, jefe de hogar y su hijo Ricardo sufrieron un accidente en moto en Concepción.

Las primeras pericias indicaron que Daniel Ruiz conducía una moto, acompañado por su hijo por Caseros, de Sur a Norte, cuando en el cruce con San Lorenzo un auto Chevrolet Prisma, que manejaba Yanina González (43), los embistió a alta velocidad.

Padre e hijo fueron despedidos con una violencia tal, que "aterrizaron" en una de las veredas del cruce. En tanto, el auto terminó incrustado contra el portón de una vivienda.

Horas más tarde, Daniel, con tan solo 39 años de edad falleció por las heridas sufridas y la vida de su familia cambió por completo. "El hijo de Daniel que tuvo el accidente fue operado de un pulmón y sufrió fisura de tórax, ahora está sentado en una silla con un dolor terrible y no puede trabajar. Además su mujer y sus otros dos hijos menores de edad (17 y 16 años) no consiguen trabajo y ya no tienen forma de subsistir", comentó Melina Ruiz, hermana del hombre fallecido.

Una de las publicaciones de la familia de Ruiz pidiendo justicia y anunciando la marcha para el día de hoy.

La familia oriunda de Alto de Sierra organizó una marcha para el día de hoy a las 17 horas en Avenida Libertador antes del puente de la mencionada localidad para reclamar justicia por la muerte de Daniel. "Nunca más supimos nada, la bronca el odio y el dolor que tenemos es insoportable, queremos que se haga justicia. La familia de mi hermano no tiene cómo vivir. Ahora con mis otros hermanos y tíos estamos proponiendo hacer una colecta de 200 pesos cada uno para darle a mi cuñada para que al menos puedan comer", indicó Melina.

Daniel era conocido en Alto de Sierra por su trayectoria futbolística.

Luego del accidente en el que perdiera la vida Daniel, su hermana continúa hablando con el abogado de la familia reclamando justicia. "No es un tema que todavía se pueda hablar con mi sobrino, pero nos contó que ellos venían bien en la moto, tenían el paso. Y al llegar a San Lorenzo esta mujer que no sabemos si venía hablando por teléfono o qué, se asusto en el cruce y en vez de frenar aceleró con todo y los embistió", comentó Melina. Y finalizó: "Esta tarde la marcha va a ser convocante porque a mi hermano lo conocían todos acá, era un hombre trabajador y abocado a su familia. Jugó al fútbol durante muchos años acá y todos lo quería mucho".