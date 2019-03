Pagar para salir. Eric Germán Koller deberá acreditar 3 millones de pesos para poder conseguir su excarcelación.

El empresario y piloto de autos Eric Germán Koller deberá acreditar una fianza real de 3 millones de pesos si quiere recuperar su libertad en una causa que lo tiene complicado: la presunta estafa millonaria contra decenas de clientes de su empresa “d’viaje destinos”, por la que está preso desde el último 20 de febrero. Ese día se entregó para rendir cuentas ante el juez Martín Heredia Zaldo (Cuarto Juzgado de Instrucción), luego de que DIARIO DE CUYO publicara que el magistrado había ordenado meterlo preso junto a su socio Federico Vargas Oviedo (aún prófugo) porque no habían fijado un domicilio real para citarlos cuando se los necesitara (fijaron la sede de la empresa que cerró tras el escándalo) y porque su defensa tampoco había aportado una dirección donde poder localizarlos, dijeron fuentes judiciales.

Koller y Vargas Oviedo habían sido denunciados en diciembre pasado por particulares y grupos de personas (de San Juan, Mendoza, La Rioja) que habían pagado viajes en dólares que no pudieron hacer, como las 37 personas que desembolsaron unos U$S 93.000 para ir a ver al Papa Francisco, en enero pasado, en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá.

Según fuentes judiciales, Koller se defendió, básicamente, con el mismo argumento difundido en un comunicado de prensa, apenas estalló el escándalo. Al cabo de una extensa declaración, en su defensa apuntó a intentar instalar la idea de que no hubo estafa (la intención deliberada de engañar a la gente para sacarle plata) sino un incumplimiento de sus obligaciones y contratos comerciales, motivado por la devaluación del peso frente al dólar.



La fianza real implica que Koller deberá depositar la suma exigida en efectivo o presentar algún bien de valor equivalente o superior, como una casa o un vehículo, precisaron.

Sobre Vargas Oviedo pesa un pedido de captura internacional.