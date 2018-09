Javier Olivera es el único de los policías que sobrevivió ayer al violento choque en el kilómetro 685 de la Ruta Nacional 16 en Salta. El joven agente viajaba en un Gol Trend junto con sus compañeros luego de terminar el turno nocturno en la localidad de Metán hasta que, cerca de las 7:20, chocó con una Renault Kangoo que transportaba a otras cinco personas. El saldo final del accidente fue de cuatro fallecidos en cada vehículo.

El oficial, que se dirigía hacia su casa en El Galpón, se salvó de milagro y un día después del hecho rompió el silencio. Contó algunos detalles del momento del choque y hasta agradeció a dios estar vivo. "Venía dormitando porque había trabajado toda la noche, lo mismo que mis compañeros fallecidos. Cuando me desperté me di con que mis compañeros, lamentablemente, estaban muertos", contó al diario El Tribuno. Reveló que quedó en estado de shock y que no podía comprender lo que había pasado, ya que todo pasó en milésimas de segundos.

Según informaron las autoridades, el tramo en donde se produjo el accidente el Gol Trend se cruzó de carril y embistió a la Kangoo, que terminó fuera de la ruta dando giros. Los pasajeros de la camioneta no tenían ninguna relación entre ellos, por lo que suponen que era una especie de remís que los transportaba de una localidad hacia la otra. En el Trend fallecieron cuatro policías, menos Olivera, el conductor. En la Kangoo murió otro policía y tres civiles más.

"Fue algo terrible, una experiencia muy fea, pero me doy cuenta que dios es grande y no me quiso llevar", expresó el oficial, quien luego de ser rescatado de entre los hierros retorcidos, fue derivado al hospital Del Carmen de Metán. "Tengo una quebradura en el brazo izquierdo y cortes en la pierna del mismo lado", agregó el oficial antes de ser llevado a un sanatorio privado en la capital de la provincia.

"Luego de que me rescataron recibí asistencia inmediata porque en ese momento ya estaba la ambulancia con los médicos, personal de la subcomisaría de El Galpón y los bomberos", señaló el efectivo. "Esto es muy doloroso, todos los días volvíamos a El Galpón con el mismo grupo de compañeros y ahora ellos ya no están", lamentó. "Fue una gran pérdida, porque eran ellos grandes personas, estoy muy dolido por esta desgracia", señaló.

"En El Galpón nos conocemos todos, yo los conocía a ellos desde que era chico". Con profundo dolor, el joven agente manifestó que "todo esto es muy triste, es un duro golpe para las familias, para la Policía y para todo el pueblo", finalizó.