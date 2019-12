En diciembre de 1998, Fabián Tablado fue condenado a 24 años de cárcel por la Sala III de la Cámara Penal de San Isidro, dos años después de que matara de 113 puñaladas a su novia, Carolina Alo, en uno de los femicidios más brutales de la historia argentina, ocurrido el 27 de mayo de 1996 en una casa de Tigre. Carolina tenía 16 años.

Hace seis años, la Sala III le concedió a Tablado el beneficio de las salidas transitorias por haber completado dos tercios de la condena a 24 años que le aplicaron en 1998. Llegó a salir de la cárcel cuatro veces por semana.

En poco tiempo, Tablado saldrá definitivamente. Una decisión de la Justicia, según adelantó Télam, marca que Tablado recuperará su libertad el 28 de febrero de 2020. En 2013, el femicida sumó una nueva condena a dos años y medio de prisión por amenazas a su ex mujer, madre de sus mellizos, y a su suegra. Ocurrió el 20 de abril de 2012 a las 20, cuando la ex mujer de Tablado, Roxana, estaba en su casa de la calle Sarmiento al 1400, de Tigre, y recibió amenazas telefónicas del condenado para que restableciera su relación con él.

“Ya está todo organizado”, “te vas a querer matar”, “te digo que las cosas van a cambiar”, “si no volvés conmigo, yo tengo muchos contactos, Roxana”, “yo me voy a reír de vos en la concha del mundo” y “si no volvés conmigo, te juro por Dios que el único pensamiento que vas a tener voy a ser yo”, fueron algunas de las amenazas denunciadas.

La decisión de liberarlo, según Télam, fue tomada por el Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 de San Isidro que aplicó el cómputo de la Ley 2x1, vigente al momento del crimen.

Edgardo Alo, el padre de Carolina, asegura a Infobae: “Estoy en la oficina del juez de ejecución penal, es el que tiene la causa, estoy esperando encontrarme con él, en este momento no se encuentra. Voy a esperarlo para que me diga cuáles son los argumentos para aminorar la pena, no cumplió con la ley de avisarnos de la decisión, me enteré por terceros”.

“Nunca tuve señales de esto. Lo han hecho todo bajo cuerda en silencio absoluto para que esté solapado, de acuerdo a lo que digan voy a accionar por medio de abogados para apelar. Creo que están diciendo que hay muertes anunciadas, los jueces que saquen la basura a la calle tendrán que ver las consecuencias”, continuo Alo.