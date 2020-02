En unos días se va a cumplir un año de la muerte de Natacha Jaitt. La modelo murió en la madrugada del 23 de febrero de 2019 en el salón de fiestas Xanadú, ubicado en Isla Verde al 660 de villa La Ñata, en el partido bonaerense de Tigre, al que había concurrido por una reunión de negocios para programar un evento.

En una entrevista el hermano de Natacha, Ulises, habló sobre el peritaje que van a realizar sobre la tablet de su hermana.“Es una vergüenza que se haga ahora y se hizo porque nos movimos, ya que desbloqueraron el sistema de los rugbiers, que es bueno que se haga en el operativo que es de la misma marca”, contó.

“A nosotros nos decían que para desbloquear la Apple de Natacha había que mandarla a Brasil y costaba 25 mil dólares, que la procuración no tenía, entonces la causa está congelada hace un año, ahora la causa de los rugbiers salió al toque, y con esto quedó expuesta la Justicia porque hay casos que avanzan y otros no, es un caso de corrupción evidente”, señaló Ulises.

Respecto a qué puede haber dentro de la tablet de Natacha Jaitt, Ulises dijo que “hay material comprometedor para algunos políticos, no sé quiénes son pero ella me dijo que estaban filmados en situaciones complicadas, y esa me parece que era una de las causas por la cual se congeló el caso”.

Luego dijo que el dispositivo hay “material de todo tipo, y no descarto que haya algo de pedofilia porque de la causa Independiente tampoco se habló más. Estemos preparados para la sorpresa de ahora”.

Por otro lado aclaró que nunca pudo hablar con las personas que estuvieron la noche que murió su hermana: “Me parece que ellos me tenían que escribir a mí, y Gonzalo Rigoni, el dueño tampoco lo hizo. Tampoco lo hizo Velaztiqui Duarte que es un delincuente, cometió falso testimonio, quedó sobreseído y no va a juicio oral”

El hermano de Natacha Jaitt agregó: “Si no me escribieron al otro día de lo ocurrido o a los cinco, es porque algo hicieron. Si vos no tenés nada que esconder, si fuese alguno de ellos primero no me rajo, no me voy como una rata como hicieron esas tres personas, me quedo a disposición de la familia”.

Fuente: Crónica