Walter Alberto Rojas (55) dirá que es completamente ajeno al accidente que le costó la vida al jovencito Juan Pablo González (17) la noche del lunes, cuando transitaba en moto hacia el norte por Ruta 40, en la zona de Colonia Fiscal, Sarmiento, y fue embestido desde atrás por un automovilista que se dio a la fuga. Con imágenes de cámaras de seguridad y restos de plásticos encontrados en la escena del siniestro, Fiscalía empezó a buscar al conductor de un Citroën C3 Aircross y por la tarde del martes ese hombre, Walter Alberto Rojas (55), fue localizado en Rawson y detenido.

Sin embargo Rojas "nada tuvo que ver con esa tragedia". Según su abogado defensor, Leonardo Miranda, su cliente dirá todo lo que sabe del hecho y propondrán pruebas para demostrar que sólo pasó por el lugar.

¿Qué dirá Rojas? Que con su esposa y su hijo venían de un velorio en Media Agua, Sarmiento. Que en la zona del impacto se abrió hacia su izquierda y chocó con los separadores viales para no impactar la moto que vio en el asfalto. Que más adelante se paró y habló con un camionero que también había estacionado y le comentó que ya había llamado al 911. Que no se fugó y no se quedó en el lugar porque había varias personas y ya habían llamado a la Policía.

Pruebas. Para Fiscalía, los daños que presenta el Citroën C3 Aircross que guiaba Walter Rojas son prueba de que pudo embestir al jovencito que iba en moto, para luego escapar.

El siniestro letal ocurrió alrededor de las 22,30 del lunes pasado cuando la víctima transitaba hacia el norte por la Ruta 40 rumbo a la casa de sus abuelos en una moto Zanella 110 cc. Tras el impacto no sobrevivió y los pesquisas creen que no llevaba puesto ningún casco.

"Es prematuro atribuirle responsabilidad alguna a mi cliente sin haber ampliado la investigación a la posibilidad de que otros vehículos hubieran estado involucrados. Mi asistido va a decir todo lo que sabe, vamos a ofrecer a su señora y su hijo como testigos y vamos a proponer que se produzcan varias pruebas para demostrar que es ajeno a ese hecho, como la pericia en su vehículo, que no tiene las roturas de la magnitud que supone un siniestro como el que se investiga", dijo ayer el letrado.

Y agregó: "Sería bueno que encuentren a la persona que realmente estuvo involucrada en ese accidente".

Más allá de que Rojas quede imputado, todo es provisorio y su situación puede variar.

A pesar de la versión defensiva, los investigadores que comandan el fiscal Francisco Pizarro y el ayudante fiscal Ignacio Domínguez sostienen que las pruebas recabadas hasta el momento sirven para sospechar que Rojas estuvo implicado y en las próximas horas se lo harán saber al juez del caso cuando pidan que se le impute el delito de homicidio culposo, indicaron fuentes judiciales.