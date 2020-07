La secuencia dura menos de dos minutos y es impactante: muestra cómo el jubilado ejecuta de un disparo a uno de los cinco delincuentes que minutos antes había entrado a robar en su casa de Quilmes. El video revela que Franco Martín Moreyra (26) estaba indefenso y desarmado en el piso cuando Jorge Ríos, el herrero de 71 años, le tira con su pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros y lo mata.

Junto al cuerpo la Policía halló una vaina servida. El caso ocurrió el viernes a la madrugada en la calle Ayolas al 2700, en la zona oeste de Quilmes. Ríos estaba durmiendo cuando cinco delincuentes entraron a su casa a robar. Lo despertaron a los golpes y amenazaron con un destornillador. Buscaban dinero. Según fuentes policiales, el jubilado aprovechó un descuido para sacar un arma de fuego y poner en fuga a los ladrones.

Una cámara de seguridad ubicada frente a su casa muestra cómo uno de los sujetos salta del techo y cae a la vereda. Es Franco Moreyra, el último de los cinco delincuentes que escapa corriendo. Rengueando llega a la esquina y cae al piso, retorciéndose de dolor. Había recibido dos disparos: uno en la pierna derecha y otro en el abdomen. Unos pocos segundos después aparece en plano el jubilado. Le vuelve a disparar, lo golpea y lo patea. Está fuera de sí.

"Me siento mal hermano, no nací para matar a nadie", explicó hoy Ríos, en declaraciones a radio La Red. "Se meten tres veces en la noche con que intenciones quería venir esta gente cinco personas. Te podés imaginar que todo esto, yo digo que pasaba acá. Tengo a mi comadre que está al lado de mi casa, es una persona de 80 años y cuando se fueron y saltaron me toman de rehén. Pensé en mil cosas, mil maneras pero es lo único que te quiero decir. Yo no soy un delincuente", señaló. Bullrich defendió al jubilado que mató al ladrón: "Si el Estado no protege, la sociedad se protege sola" El jubilado reconoció que sintió que su vida estuvo "en peligro". "Sentí eso", dijo y recordó que uno de los delincuentes "tenía un destornillador que se lo agarré".

"De tanto luchar golpeó contra un palo del parral y ahí se cayó gracias a dios sino... fue todo tan fugaz que todavía estoy tratando de ordenarme como fue", explicó.

Ríos fue detenido el viernes por pedido del fiscal Ariel Rivas, a cargo la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Departamento Judicial de Quilmes, que lo acusó por el delito de "homicidio simple". Ayer lo beneficiaron con arresto domiciliario, aunque seguirá bajo proceso.

