El llamado "Patrón de Moreno", quien está detenido desde el jueves acusado de liderar una banda que vende drogas desde su quinta de esa localidad bonaerense, negó ser "narcotraficante" y aseguró que se dedica a venta de electrodomésticos por Internet, informaron fuentes judiciales. Se trata de Silvio Gastón Canteros (37), quien fue indagado en las últimas horas por el juez federal 3 de Morón, Néstor Barral y fue imputado por infracción a la ley de drogas, falsificación de documentos y tenencia de armas de fuego de uso civil sin la debida autorización legal. "No soy un cabecilla narco. Sólo vendo pequeños electrodomésticos por Internet", afirmó Canteros, que declaró durante alrededor de tres horas y explicó, entre otras cuestiones, que la quinta allanada, llamada "Nápoles", como la del colombiano Pablo Escobar Gaviria, no es de su propiedad sino alquilada. Respecto de las 14 armas halladas allí, de distintos calibres, entre ellas un fusil, una ametralladora, y gran cantidad de municiones de diversos calibres, dijo que algunas son réplicas y que es coleccionista. El "Patrón de Moreno" también fue consultado sobre supuestas estafas con títulos de propiedades otorgadas por el municipio local a vecinos de bajos recursos, pero dijo no conocer tal maniobra delictiva. Es que en las escuchas telefónicas que constan en la causa quedó establecido que al menos en una oportunidad integrantes de la banda mantuvieron un encuentro con trabajadores municipales en la puerta de la sede de la municipalidad, lo cual se suma al hecho de que se hallaron en la quinta 93 documentos de identidad falsos recién hechos. En tanto, las fuentes indicaron a Télam que de los diez detenidos en los procedimientos que se realizaron la madrugada el jueves, se liberó a dos hombres y a una mujer por falta de mérito tras las indagatorias. Por eso, Canteros y los otros seis detenidos fueron trasladados a la Unidad Penal Federal 29, ubicada en los tribunales de Comodoro Py 2002, en Retiro, donde permanecerán hasta tanto sean requeridos por el juzgado interviniente. Mientras tanto, sigue la búsqueda de un socio del fanático de Escobar Gaviria que aún no pudo ser localizado. El "Patrón" fue apresado cerca de las 4 del jueves en la "Quinta Nápoles" de La Reja y al momento de ser detenido, llevaba puesta una cadena de oro con un dije del fusil de asalto soviético AK-47. En la vivienda, los pesquisas encontraron una colección de DVDs y un póster enmarcado de la serie "El Patrón del Mal", sobre la vida de Escobar, además de un reloj con el rostro grabado en madera del narco ubicado sobre una caja fuerte.