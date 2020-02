En octubre de 2019, Susana Matamora radicó una denuncia en la Comisaría de la Mujer por acoso laboral contra Carlos Rodolfo Uriza, con quien compartía horas de trabajo en Radio del Sur.

Según el relato de la locutora, su compañero le tomó demasiada confianza y luego se transformó en "abuso". También sostuvo que cuando ingresaba a trabajar, "él se sentaba en mi lugar y al aire aprovechaba para pasarme la lengua por el cuello y oído". Destacó que producto del acoso tuvo problemas psiquiátricos y económicos.

"Me decía cosas feas al oído y me daba besos. Me tomaba por detrás y me tocaba los senos", resaltó y lo tildó de "monstruo".

Sin embargo, en las últimas horas, el juez de Instrucción Martín Heredia Zaldo (Cuarto Juzgado de Instrucción) dictó el sobreseimiento del movilero, aunque no se dieron a conocer los argumentos de la resolución.