Había transiciones que iban a ser miradas de reojo porque el saliente y el entrante acarreaban serias diferencias que podían derivar en procesos de transición complicados. Y, a horas de tomar el mando de un municipio, un intendente salió con todo a cuestionar la gestión anterior.

José Castro, flamante jefe comunal de Angaco, habló en Radio Sarmiento y dio detalles con la situación con la que se encontró. A lo ya conocido del reclamo de un grupo de empleados, a los que supuestamente no le asignaron actividades, tomaron medidas dos horas después de asumir el nuevo intendente, le agregó una serie de supuestas irregularidades.

Sin pelos en la lengua, dijo que se topó con "un municipio absolutamente devastado" y "vacío". Apuntó a que "no hubo transición", que "jamás le entregaron información" y que apenas le dieron "un manojo de llaves" para arrancar el lunes.

Castro agregó que "a los empleados no les permitían asentar las compras", que "no hay registros de nada". Habló de que en el obrador no hay herramientas, que el parque automotor "está destrozado": "Nos encontramos con un cementerio de movilidades". Y que de las 1.000 sillas que él compró cuando fue intedente, hoy quedan "unas 40".

El nuevo intendente apuntó que ayer debieron salir al comercio a comprar herramientas.

También aclaró que hace 15 días no se recolectan los residuos en el departamento, "habían abandonado la gestión". En la misma línea habló que en el municipio "ha pasado un huracán" y que "no tenemos un solo expediente".

Dicho esto, se le consultó si iba a avanzar en una denuncia penal y, cauto, aclaró que están en la etapa de "averiguación" y "rastreo" de qué pasó con todo lo que falta y que luego podrían denunciarlo