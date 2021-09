Desde su Tres Lomas natal, en Buenos Aires, Mario Burgat (32) rompió el silencio tras ser sobreseído en la causa que lo tenía acusado de abusar sexualmente de su hija de 5 años.

-¿Por qué te fuiste?

-Cuando me dieron el sobreseimiento me vine a Tres Lomas. En San Juan estoy bastante escrachado por esa denuncia, esa es una de las razones. Soy artista callejero pero en el último tiempo dejé de estar en los semáforos, venía cualquier huev... y me decía cosas. Entonces decidí venirme, no la estaba pasando bien. Allá tenía casa, todo. Hice todo bien para poder cumplir con los requisitos para poder tener el régimen de visitas de mi hija. A ella siempre me la negaron, me la han complicado muy feo. Seis años estuve viviendo en San Juan.

-¿Cómo te enteraste de la denuncia?

-Vine a visitar a mi familia en febrero, estuve un poco más de un mes acá y el 2 de abril llego a San Juan. Mi nena cumple el 5 de abril y ahí ya no me la dejaron ver. Siempre me pasaba que la veía cuando a ellos se les antojaba. Pero en esos días me llega una notificación sobre la denuncia. No estaba enterado de nada, fue una sorpresa.

-¿De qué te acusaban?

-Que había abusado a la nena en una de las visitas. Yo tenía visitas los miércoles y sábados, apenas una hora y media. Supuestamente había tocado sus partes íntimas. Siempre que la voy a ver estoy en un rectángulo que es el frente de la casa de sus abuelos, de 5 metros por 2 más o menos. Un lugar re chiquito, y no me la dejan sacar de ahí. Siempre que he ido a verla han estado sus abuelos, su tías, siempre alguien, imposible que pase eso.

-¿Quién te denunció?

-La madre de mi hija, que encima no estaba en San Juan. Ella estaba viviendo en Mar del Plata y fue a San Juan para hacerme la denuncia. No sé hasta qué punto quieren llegar. Tanta maldad, y no es maldad sólo contra mí sino también contra la nena. Hacer pasar a la nena por Cámara Gesell y todas esas giladas, por algo que nunca sucedió. Yo estaba demasiado amargado pero tranquilo por saber que era inocente.

-¿Que pasó en la audiencia inicial?

-Me dieron 30 días de medidas a cumplir, como no poder salir de la provincia, no poder tener las visitas... yo no lo podía creer. No estuve preso pero fue algo parecido. Y todo por una mentira. Hay gente que elige creer y gente que no. Pero lo más triste es que, por más que ya se descubrió que soy inocente, en la gente queda la duda, siempre voy a estar manchado con eso.

-¿Por qué te sobreseyeron?

-A la nena le hacen una Cámara Gesell. Y no dijo nada, le hicieron eso y no encontraron ningún resultado de que haya pasado por algo así. No hay pruebas de nada porque es algo que nunca pasó. A mí también me hicieron una pericia psicológica, el resultado salió que estoy bien.

-¿Cómo empezó tu historia con tu ex?

-Ella es mochilera y yo también. La conocí, nos fuimos los dos de mochileros y ahí quedó embarazada. Ella es de Rawson. Desde que nació la nena que tuve problemas para verla. La abuela (su exsuegra) tiene la custodia provisoria, porque en un momento la madre se quiso ir a Jujuy y me dio a la nena. Me la traje a Tres Lomas y me hicieron una denuncia como que la había secuestrado. Un quilombo tremendo. Ahí le dieron la tenencia a la abuela. Antes de eso había pasado como 9 meses sin ver a mi hija porque la madre sin autorización de nadie se la llevó a La Plata. Hice la denuncia, todo un proceso súper lento, hasta que logran ubicarla a ella. Ahí estuve 3 meses bien, podía ver a la nena. Pero de la nada no me dejaban verla y estaba meses así.

-¿La Justicia te decepcionó?

-Todo el sistema está mal, está a favor de las mujeres. ¿Por qué la madre tiene más derechos si estamos en una época donde somos todos iguales? Me parece que si los dos quisimos tener un hijo, la patria potestad tendría que ser de los dos. Y no tanta vuelta. A mí me hicieron una denuncia por traerme a mi hija a mi casa, y la madre andaba por todos lados, se la llevó a La Plata sin autorización de nadie y cuando expuse eso no me dieron pelota. Estoy cansado de hacer denuncias y que no pase nada. Yo tengo 3 horas por semana para estar con mi hija y no la puedo ni siquiera llevar a tomar un helado o ir al parque a jugar, nada. Para verla tenía que ir a la casa de los abuelos y no podía llevarla ni al kiosco de la vuelta a comprarle un caramelo. Por eso todo lo que se ha dicho es una locura.

-¿Se te cruzó por la cabeza bajar los brazos?

-Cuando me hicieron la denuncia estuve desde abril hasta que me vine a Tres Lomas encerrado en un hostel. No salía casi para nada, no quería saber nada con la sociedad. Lloraba de impotencia. Trataba de ser fuerte pero uno se quiebra, no es una máquina. Ahí ya había bajado los brazos, estaba yéndome a otro país, estaba organizando todo para irme. Había sacado pasaporte, me vacuné y tenía todo listo para irme a Europa. Me estaba yendo, mi cabeza estaba en irse. Pero ahora, con este fallo que tuve a mi favor voy a luchar más todavía por mi hija, no voy a bajar los brazos. Voy a volver a San Juan simplemente porque allí está mi hija y quiero hacerme cargo de ella, pero no me dejan. La nena sigue con la abuela. Las veces que he llamado nunca me han atendido. No sé nada de ella, no me dicen nada. Siempre me quisieron desvincular de mi hija porque soy hippie supuestamente.

-¿Vas a accionar legalmente contra tu ex?

-Tengo que pensarlo. Qué se yo, por más que se porte mal conmigo es la madre y no quiero hacerle pasar algo malo porque todo lo que le haga mal a ella le hace mal a mi hija.